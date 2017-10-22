توقيف العشرات من مشجعي الأهلي بمحيط برج العرب

إيمان عوفأوقفت قوات الأمن العشرات من مشجعي النادي الأهلي أثناء ذهابهم لحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي.قال المحامي الحقوقي محمد حافظ، إن قوات الأمن ألقت القبض على العشرات من مشجعي النادي الأهلي إثناء ذهابهم لحضور مباراة الأهلي مع النجم الساحلي، وأوضح أنه إلى الآن لم يتسن للمحامين التعرف على ال

إيمان عوف

أوقفت قوات الأمن العشرات من مشجعي النادي الأهلي أثناء ذهابهم لحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي.

قال المحامي الحقوقي محمد حافظ، إن قوات الأمن ألقت القبض على العشرات من مشجعي النادي الأهلي إثناء ذهابهم لحضور مباراة الأهلي مع النجم الساحلي، وأوضح أنه إلى الآن لم يتسن للمحامين التعرف على الأعداد الحقيقية للمقبوض عليهم، والذين تم توزيعهم على اقسام العامرية، العطارين، كرموز، مديرية أمن الاسكندرية القديمة وغيرها من الأقسام المحيطة.

في ذات السياق استأنفت نيابة وسط القاهرة على قرار قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات على قرار اخلاء سبيل ثلاثة من مشجعي النادي الأهلي، كان قاضي المعارضات اخلي سبيلهم عصر اليوم بتدابير احترازية.