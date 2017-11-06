توقيف أمراء السعودية يقفز بالنفط لأعلى مستوى منذ عامين

عبدالغفور أحمد محسن قفزت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ عامين، صباح اليوم الاثنين، متأثرة بحملة التطهير التي شنها ملك السعودية وأسفرت عن اعتقال أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال، وهي الحملة التي أثارت مخاوف على استقرار انتاج النفط في البلاد وتأثير ذلك على أسعاره.وبحسب موقع "بيزنس انسايدر"،

عبدالغفور أحمد محسن



قفزت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ عامين، صباح اليوم الاثنين، متأثرة بحملة التطهير التي شنها ملك السعودية وأسفرت عن اعتقال أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال، وهي الحملة التي أثارت مخاوف على استقرار انتاج النفط في البلاد وتأثير ذلك على أسعاره.

وبحسب موقع “بيزنس انسايدر”، قفز سعر خام برنت في افتتاح التعاملات مسجلا 62.44 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2015، ويمثل ارتفاعا بنسبة 40.8% مقارنة بالسعر في يونيو من 2015،.

وقال حسين سيد خبير الأسواق لدى شركة “اف اكس تي ام”، إن المتعاملين قلقين مما ستسفر عنه الأيام القادمة في السعودية، وهي ثاني أكبر دلو منتجة للنفط في العالم، وذات ثقل كبير بمنظمة “الأوبك”.