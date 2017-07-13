توقيع 6 مذكرات تفاهم بين مصر ورومانيا أواخر يوليو

رجال الأعمال: منتدى الأعمال المصرى الرومانى يبحث زيادة الاستثمارات والتبادل التجارىالمال-خاص قال ميهاى برجل المستشار التجارى بالسفارة الرومانية بالقاهرة، إن استئناف أعمال اللجنة المشتركة والتى ستعقد بالعاصمة بوخارست خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الحالى تأتى بعد توقف 7 سنوات منذ انعقادها فى

رجال الأعمال: منتدى الأعمال المصرى الرومانى يبحث زيادة الاستثمارات والتبادل التجارى

المال-خاص

قال ميهاى برجل المستشار التجارى بالسفارة الرومانية بالقاهرة، إن استئناف أعمال اللجنة المشتركة والتى ستعقد بالعاصمة بوخارست خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الحالى تأتى بعد توقف 7 سنوات منذ انعقادها فى 2010، مشيراً إلى أنه سيتم عقد منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة بحضور سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى ووفد جمعية رجال الأعمال المصريين وعدد كبير من رجال الأعمال بغرف الصناعة والتجارة الرومانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيرى الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم للترتيب لزيارة رومانيا.

وأضاف “برجل” أنه سيتم توقيع 6 مذكرات تفاهم خلال الدورة الثانية للجنة المشتركة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والموارد المائية والرى والزراعة، بالاضافة إلى مجالات الغاز والبترول، لغضافة إلى اتفاقية بين ميناءى اسكندرية وكونستيز وبروتوكول تعاون بين اتحاد الغرف التجارية المصرى وغرفة تجارة وصناعة رومانيا.

وأوضح أن عدد الشركات الرومانية فى مصر تبلغ 1500 شركة رومانية, مشيراً إلى أن من أهم مجالات التعاون بين البلدين تشمل الزراعة وتكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والنقل والطاقة والسيارات والبتروكيمات والكيماويات والادوية والسياحة.

وأضاف “برجل” أن قيمة الإنتاج الزراعي الرومانى بلغت 5.5 مليار يورو عام 2016، وتنتج رومانيا 20.5 مليون طن من الحبوب وعلى رأسها القمح والاستثمارات الرومانية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات 3 مليارات يورو بينما تصدر رومانيا سيارات بقيمة 3.5 مليار يورو ومكونات السيارات بقيمة 9 مليار يورو عام 2016.

وقال حسن الشافعى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك ان برنامج الزيارة يشمل لقاءات ثنائية بين وفد رجال الأعمال المصريين و اعضاء 3 غرف تجارية هى بوخارست ورومانيا وغرفة تجارة براهوفا.

وأضح “الشافعى” أن منتدى الأعمال يبحث سبل تعزيز التعاون التجارى بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى يبلغ 600 مليون دولار فى عام 2016 وهو رقم ضعيف ولا يعكس حجم العلاقات القوية بين البلدين.

وأكد الدكتور أحمد السكرى نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى ان المنتدى يستهدف بحث زيادة الاستثمارات بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وإعادة ميزان التبادل التجارى بين البلدين والذى انخفض إلى 500 مليون دولار خلال الفترة الاخيرة.

وأوضح “السكرى” أن المنتدى ستشارك فيه سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، لافتا إلى أن ابرز الاستثمارات الرومانية فى مصر خدمية فى قطاعى البترول والكهرباء.

وقال “السكرى” ان الوفد المصرى المشارك فى الزيارة يضم حاليا 8 شركات فى قطاعات مختلفة منها الزراعة والاسمدة والمقاولات، بينما يضم الجانب الرومانى 12 شركة فى جميع المجالات ايضا وهم اعضاء بالغرفة التجارية الرومانية، مطالبا الحكومة المصرية بتسهيل اجراءات المصدرين.