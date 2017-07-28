توقيع 4 مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون مع رومانيا



سحر نصر تبحث مع الجانب الروماني إقامة مشروعات في محور تنمية قناة السويس ومجالات النقل والطاقة

الوزيرة تشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مينائي الإسكندرية وكونستنزا المال – خاص: عقدت الدورة الثانية للجنة الوزارية المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى، صباح اليوم الجمعة، فى العاصمة الرومانية “بوخارست” برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، من الجانب المصرى، وهاري إيلان لوفور، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال عن الجانب الروماني. وضم الوفد المصرى، السفير صلاح عبد الصادق، سفير مصر لدي بوخارست، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والخارجية والبترول، والصحة، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء، السياحة، الاتصالات، النقل، التعليم العالى والبحث العلمى، والرى والتجارة والصناعة، ووفد من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالتعاون مع رومانيا. وأكدت الوزيرة أهمية هذه اللجنة فى تحقيق مزيد من التعاون المثمر بين البلدين، خصوصا أنها لم تنعقد منذ 2010، مشيرة إلى أهمية انعقادها بصورة منتظمة، من أجل تحقيق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات المصرية الرومانية التي تمتد جذورها لأكثر من مائة عام، لافتة إلى أنه تم الاحتفال فى أبريل الماضى، بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الاستقرار، وتحظى بمستوى جيد من التنسيق وتقارب وجهات النظر فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وأوضحت أن مصر اتخذت إجراءات تشريعية تهدف إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار، وحشدت الجهود لإطلاق عدد من المشروعات القومية الكبرى. وأشارت إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية، وسعيها الحثيث نحو إقامة علاقات قوية وفعالة مع الجانب الرومانى، وبحث إمكانية إقامة عدد من المشروعات الرومانية في نطاق مشروع تنمية محور قناة السويس، والمجالات الأخرى التي تتمتع فيها رومانيا بميزة نسبية، مثل النقل ( السكك الحديدية ومشروع الأتوبيس النهري) والطاقة. وأعربت عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الرومانية فى مصر، من أجل أن تصل إلى المستوى المأمول بين البلدين، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الرومانية في مصر وصل إلى حوالي 88.32 مليون دولار في 60 شركة، موزعة في عدد من المجالات، أهمها السياحة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والبنوك، والزراعة، فيما تشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أن الاستثمارات المصرية، وصلت إلى نحو 100 مليون دولار، مما يعكس التواجد الاستثمارى المتزايد المصرى فى رومانيا، وتعمل الشركات المصرية في مجالات، مثل إنتاج وتسويق الأغذية والأخشاب، والمستحضرات الصيدلانية، وتطوير العقارات، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد يعطي ضمانات كبيرة للمستثمرين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الرومانية في مصر. وأشارت إلى أن مصر لديها استعداد تام للتعاون مع رومانيا في إقامة تصنيع مشترك، إذ تمتلك رومانيا قاعدة صناعية مميزة، ولها خبرة كبيرة في مجال النقل وإنتاج عربات السكك الحديدية والقطارات والنقل النهرى، وصناعة المعدات الكهربائية والطاقة والمعدات الزراعية، وكذلك يمكن للجانب الرومانى الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر في مجالات الأدوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الأثاث والسيراميك والملابس الجاهزة، كما يمكن التعاون فى مجال ريادة الأعمال، بعدما أسست الوزارة مؤخرا شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال لدعم المستثمر الصغير. وأكدت ضرورة أن يتم العمل على تفعيل دور رجال الأعمال فى البلدين من خلال تنظيم اللقاءات وتبادل الزيارات بين وفود رجال الأعمال، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والإجراءات والإصلاحات التى تم تنفيذها حديثا وحوافز الاستثمار فى البلدين، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد فى مصر والعمل على تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها بين الجانبين. وأعربت عن أملها فى أن تسفر اللجنة عن ضخ مزيد من الاستثمارات المتبادلة، وتيسير نقل وتبادل المعرفة العلمية، والتعاون في تطوير قواعد البيانات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص في البلدين بما يوفر له مناخاً مواتياً للعمل. وفى ختام أعمال اللجنة، وقعت الوزيرة، مع الجانب الرومانى، على بروتوكول تعاون بين البلدين فى المجال الاقتصادى والعلمى، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة مناخ الأعمال والتجارة وريادة الأعمال برومانيا، و3 مذكرات تفاهم فى المجال الزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والموارد المائية والري. كما شهدت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مينائي كونستنزا الروماني وهيئة ميناء الإسكندرية.