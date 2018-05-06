توقيع 3 مذكرات تفاهم لاستيراد اللحوم الفرنسية

- تنظيم معرض «سيباس» سبتمبر المقبلالمال ـ خاصكشف باتيست دوماس، مسئول تنمية استثمارات قطاع الزراعة بمكتب «بيزنس فرانس» فى القاهرة، عن أنه تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية فى الفترة الماضية لتصدير لحوم الماشية الحية الفرنسية للسوق المحلية، ولحل المشكلات التى أدت إ

– تنظيم معرض «سيباس» سبتمبر المقبل



المال ـ خاص

كشف باتيست دوماس، مسئول تنمية استثمارات قطاع الزراعة بمكتب «بيزنس فرانس» فى القاهرة، عن أنه تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية فى الفترة الماضية لتصدير لحوم الماشية الحية الفرنسية للسوق المحلية، ولحل المشكلات التى أدت إلى توقفها، مشيرًا إلى أن المذكرات دخلت حيز التنفيذ لكن شركات بلاده لم تبدأ بعد فى التوريد.

وأضاف لـ«المال» على هامش المؤتمر الذى نظمه مكتب «بيزنس فرانس» بالقاهرة 19 أبريل الماضى، للترويج لمعرض «سيال 2018»، أن شهر سبتمبر المقبل، سيشهد تنظيم معرض «سيباس» المتخصص فى القطاع الحيوانى فى شرق فرنسا، مشيرُ إلى أن معرض «سيال» المتخصص فى الصناعات الغذائية، سينعقد فى الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر المقبل، وسيشهد عرض مليون منتج فى 21 قطاع مثل المشروبات والألبان والأغذية، مؤكدا أن غالبية الشركات المشاركة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلى أن مجموعة «كوميكسبوزيوم» الفرنسية ستنظم معرض «سيال» بأرض المعارض بباريس لعرض منتجات 21 قطاعا أبرزها المشروبات والألبان واللحوم وغيرها، و سيشهد المعرض إلقاء الضوء على الحلول التى يمكن بها مواجهة تحديات تلك الصناعة خلال 30 عامًا.

ومن المقرر أن تسمر فعاليات معرض «سيال» 5 أيام، وقد تم بالفعل حجز 90 % من مساحة المعرض، بحضور واشتراك ممثلى 80 دولة، وستتاح الفرصة للعارضين لعرض منتجاتهم أمام أكثر من 160 ألف زائر متخصص من جميع أنحاء العالم.

وتعتبر مجموعة «كوميكسبوزيوم» جهة رائدة عالميًا فى تنظيم الفعاليات، وهى معنية بأكثر من 170 فعالية بنظامى «الأعمال للمستهلك» و»الأعمال للأعمال» وتغطى 11 قطاعا بنشاط مختلف من بينها الصناعات الغذائية والزراعة، وتأمين البلدان والإنشاءات والتكنولوجيا المتطورة والبصريات والنقل.

وقال «دوماس» إن 109 شركات مصرية، وأبرزها «الضحى» و«دومتى» شاركت فى دورة معرض «سيال» باريس لعام 2016، كما حضر نحو 700 زائر مصرى أيضًا، مؤكدًا أنه لا يمكن توقع حجم المشاركة المصرية لهذا العام إذ لاتزال تحت التسجيل.

