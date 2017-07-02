توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين الاتصالات وكفر الشيخ‎

محمود جمال شهد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، اليوم الأحد توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين محافظة كفر الشيخ والوزارة وهيئاتها بجانب المصرية للاتصالات، لتطوير خدمات المواطنين. وقال المهندس ياسر القاضي، إن مكاتب البريد المطورة يجب ألا تقل مساحتها عن 300 متر، ليمكن تقديم الخدمات بشكل يسير عل



محمود جمال

شهد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، اليوم الأحد توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين محافظة كفر الشيخ والوزارة وهيئاتها بجانب المصرية للاتصالات، لتطوير خدمات المواطنين.

وقال المهندس ياسر القاضي، إن مكاتب البريد المطورة يجب ألا تقل مساحتها عن 300 متر، ليمكن تقديم الخدمات بشكل يسير على المواطن من خلالها.

وأوضح السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أن لجنة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا ستزور المحافظة غدا لبحث الأراضي الصالحة لإنشاء مناطق تكنولوجية، منوها بأن مساحتها ستتراوح بين 30 و 50 فدانا.

وأضاف أن المحافظة ستولي اهتماما كبيرا بتوطين التكنولوجيا في أنحائها خلال المرحلة القادمة من أجل ميكنة المعاملات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتابع القاضي أن وزارته تستهدف ميكنة المعاملات الحكومية في 10 محافظات كمرحلة أولي، ومنها كفر الشيخ.