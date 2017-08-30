توقيع 3 اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربية

نسمة بيومى: وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 اتفاقيات جديدة، للبحث والتنقيب عن للبترول والغاز فى الصحراء الغربية، بين كل من الهيئة العامة للبترول، وشركتى «شل» العالمية و«أبيكس» الأمريكية التى تعمل وتستثمر فى مصر لأول مرة، بإجمالى استثمارات 81.4 مليون

نسمة بيومى:

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 اتفاقيات جديدة، للبحث والتنقيب عن للبترول والغاز فى الصحراء الغربية، بين كل من الهيئة العامة للبترول، وشركتى «شل» العالمية و«أبيكس» الأمريكية التى تعمل وتستثمر فى مصر لأول مرة، بإجمالى استثمارات 81.4 مليون دولار كحد أدنى، بخلاف 23.2 مليون دولار منح توقيع، لحفر 16 بئراً جديدة.

وقال مسئول بارز فى وزارة البترول لـ«المال» إن الاتفاقيات الثلاث التى تم توقيعها، هى نتاج آخر مزايدة طرحتها الهيئة العامة للبترول، موضحا أن جملة استثماراتها المعلنة تمثل الحد الأدنى، ومن المتوقع ارتفاعها مع فترات البحث لتتجاوز 100 مليون دولار أو أكثر.

وأضاف أن الأمر ذاته ينطبق على الآبار المستهدف حفرها خلال فترات البحث، إذ أن الاتفاقية تضمن الالتزام بحفر عدد محدد منها كحد أدنى، وأغلب الشركات تتجاوزه مع التوسع فى عمليات البحث والحفر والتنقيب.

وفازت شركات «أباتشى» الأمريكية، و«أبيكس إنترناشيونال إنرجى» الأمريكية، وشركة «شل» الهولندية الإنجليزية، بـ5 مناطق فى الصحراء الغربية فى المزايدة الأخيرة التى طرحتها الهيئة العامة للبترول، ووافق عليها كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وبحسب بيان وزارة البترول أمس، تم توقيع الاتفاقية الأولى مع «شل» العالمية فى منطقة امتياز شمال «أم بركة» بالصحراء الغربية، بإجمالى 35.5 مليون دولار، والثانية والثالثة مع «أبيكس» الأمريكية فى منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية، باستثمارات 26.5 مليون دولار، ومنطقة غرب بدر الدين، بقيمة 19.4 مليون دولار.

وأكد «الملا» أن الوزارة تتطلع إلى زيادة استثمارات البحث عن البترول والغاز فى الصحراء الغربية، والتى تعد من المناطق ذات الاحتمالات البترولية المرتفعة، خاصة أنها تضم طبقات جيولوجية جديدة تزخر باحتياطيات تتطلب المزيد من الاستثمارات والاتفاقيات، والأنشطة البترولية المكثفة لتقديرها واستغلالها.

ورحب بدخول «أبيكس» مستثمراُ فى مصر للمرة الأولى فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز.