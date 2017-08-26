توقيع 3 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز

المال - خاص :وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في صحراء مصر الغربية، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى أباتشى و"ميرلون" الأمريكيتين ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 79 مليون دولار و 41 مليون دولار منح توقيع و حفر 17 بئراً استك

المال – خاص :

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في صحراء مصر الغربية، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى أباتشى و”ميرلون” الأمريكيتين ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 79 مليون دولار و 41 مليون دولار منح توقيع و حفر 17 بئراً استكشافية جديدة للبحث عن البترول والغاز.

وقع الاتفاقيات مع وزير البترول المهندس، عابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، و ديفيد تشى، نائب رئيس ومدير عام شركة أباتشى بمصر والجيولوجى ماجد عبدالحليم، مدير شركة “ميرلون” بحضور المهندس محمد طاهر، والمهندس محمد مؤنس، وكيلا أول الوزارة والجيولوجى أشرف فرج، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والجيولوجى أسامة فاروق، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للاتفاقيات والاستكشاف .

الاتفاقيتان الأولى والثانية مع شركة “أباتشى” فى كل من منطقة امتياز شمال غرب رزاق بالصحراء الغربية، باستثمارات حوالى 61 مليون دولار و منطقة امتياز جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية، باستثمارات 12 مليون دولار ، والاتفاقية الثالثة مع شركة ميرلون فى منطقة امتياز الفيوم بالصحراء الغربية، باستثمارات 6 مليون دولار .

ومن جانبه، أكد وزير البترول عقب التوقيع أن إستراتيجية الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث عن البترول والغاز، بما يسهم في استغلال الاحتمالات البترولية والغازية التي تتمتع بها البلاد في عدة مناطق، مشيراً إلى أن مصر شهدت في أعقاب ثورة 30 يونيو تدفق استثمارى كبير من شركات البترول العالمية للعمل في مصر من خلال إبرام اتفاقيات بترولية جديدة أو تعزيز استثماراتها في مشروعات تنمية الحقول المكتشفة، بما أدى إلى تحقيق اكتشافات مهمة وواعدة خاصة في منطقة البحر المتوسط ، لافتاً إلى أن قطاع البترول نجح في إبرام 79 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز خلال تلك الفترة وحتى الآن باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر15 مليار دولار.

وشدد على أن قطاع البترول يولى أهمية حالياً للإسراع بالإجراءات اللازمة لصدور الاتفاقيات الجديدة، وإبرامها لسرعة وضعها موضع التنفيذ من خلال إيجاد الوسائل التي تدعم تحقيق هذا الهدف ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأضاف أن الشركات الأمريكية شريك مهم ولاعب أساسى في إنتاج البترول والغاز في مصر، وأن منطقة الصحراء الغربية تمثل أحد أهم المناطق التي تحظى بإقبال الشركات الأمريكية على الاستثمار فيها، مما أسهم في استمرار تحقيق نتائج متميزة للنشاط البترولى في تلك المنطقة .