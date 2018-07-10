توقيع 3 اتفاقيات لخدمات التراسل والاتصالات بين WE وأورنچ مصر

المال- خاصأعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE و شركة اورنچ مصر اليوم عن تجديد اتفاقية خدمات الاتصالات الدولية الموقعة في يناير 2015 لمدة أربع سنوات جديدة حيث تمتد الاتفاقية الجديدة إلى ديسمبر 2022.ووفق بيان، من المتوقع أن تساهم تلك الاتفاقيات بإجمالي إيرادات مقدرة بأربعة مليار جنيه للشركة المصري

المال- خاص

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE و شركة اورنچ مصر اليوم عن تجديد اتفاقية خدمات الاتصالات الدولية الموقعة في يناير 2015 لمدة أربع سنوات جديدة حيث تمتد الاتفاقية الجديدة إلى ديسمبر 2022.

ووفق بيان، من المتوقع أن تساهم تلك الاتفاقيات بإجمالي إيرادات مقدرة بأربعة مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات WE، كما تمكن الاتفاقيات شركة أورنج مصر من الاستمرار في تقديم أفضل العروض و الخدمات الدولية لعملائها.

كما وقعت الشركتان اتفاقاً جديداً لخدمات التراسل والبنية التحتية ليسري حتى ديسمبر 2021، ويسهم الاتفاق بإيرادات تقدر بـ 1.5 مليار جنية للشركة المصرية للاتصالات WE بينما يمكن شركة اورنچ من تطوير الخدمات المقدمة لعملائها.

وأخيراً وقعت الشركتان اتفاق أولي ملزم لتقديم خدمات الترابط البيني للخدمات الصوتية للمحمول ويهدف الاتفاق إلى وضع الأطر الخاصة بتحقيق الترابط بين الشركتين ويعد ذلك خطوة مهمة للشركة المصرية للاتصالات WE لإتمام كافة الاتفاقات الخاصة بالترابط البيني للمحمول.

وقال أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE إن توقيع هذه الاتفاقات مع اورنچ يدعم علاقة الشراكة بين الشركتين ويعكس مكانة أورانج مصر كشريك استراتيجي للشركة المصرية للاتصالات WE

وأضاف “تعتمد استراتيجيتنا على إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع المشغلين المحليين في خدمات التراسل والبنية التحتية وكذلك في خدمات الاتصالات الدولية مما يؤمن إيرادات تلك الخدمات على المدي الطويل تزامناً مع منح عملائنا من المشغلين المحليين عروض تنافسية تجارياً وفنياً تلبي جميع احتياجاتهم”.

وتابع “تعد اتفاقية الترابط البيني للمحمول خطوة هامة حيث توفر الإطار المحاسبي لتكاليف الترابط وتساهم في تحسين هامش الربح لخدمات المحمول”.

ومن جانبه، صرح ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصرنحن سعداء بالتوصل لاتفاق طويل الامد مع الشركة المصرية للاتصالات WE بخصوص خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية والترابط البيني التي سيكون لها أثر ايجابي على مؤشرات أعمال الشركة

وأضاف “تلك الاتفاقيات ستمكن شركة اورنچ من الاستمرار في ريادتها في تقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات بجودة وسرعات عالية لعملائها في السوق المصري وذلك توافقاً مع استراتيجية الشركة خاصة بعد تقديم خدمات الجيل الرابع (G4) والتي كنا سباقين في اطلاقها مؤخراً”.