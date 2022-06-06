توقيع وثيقة مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء بتكلفة 7 مليون دولار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء توقيع وثيقة مشروع شرم مدينة خضراء الممول من مرفق البيئة العالمية والذى ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون بين وزارة الخارجية وبرنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP ، ومشيرة ان المشروع يهدف إلى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا ومتكاملة نموذجًا بتكلفة تقدر بحوالى 7مليون دولار بحيث تكون ذات أهمية وطنية ودولية، وذلك عبر تبني مزيد من التقنيات منخفضة الكربون، والممارسات الجيدة لإدارة المخلفات، ومزيد من الحماية المُعززَة لقوام رأس المال الطبيعي الخاص بها.

واكدت ياسمين فؤاد أنه سيتم تحقيق ذلك عبر وضع استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لشرم الشيخ (SESSDS)، كذلك وضع خطة عمل، مع التركيز على المساعدة الفنية، وبناء القدرات والبرهنة على الممارسات الجيدة للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولمنع المواد الكيميائية والمخلفات ولإداراتها، وذلك من خلال مجموعة من الاستثمارات التجريبية، وتنظيم الاستراتيجية المتكاملة للتنمية المستدامة، وخُططها التنفيذية، وتطويرها، وكذا تعزيز التغيير السلوكي، بالتزامن مع ما أوضحته الحكومة من أولويات واحتياجات وطنية وخاصية فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 بالمدينة نوفمبر القادم .

وقالت أننا بدانا بالفعل فى تحويل مدينة شرم الشيخ خضراء حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات ومنها تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء وإعلان مجموعة من الفنادق خضراء ومستدامة وكذلك التحول لاستخدام الطاقة المتجددة ،وتدريب العاملين في الفنادق السياحية والتدريب على معايير الاستدامة للمطاعم والكافتيرات هناك وكذلك مراكز الغوص التي حصلت على النجمة الخضراء وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بها.

وشددت وزيرة البيئة على أن الوزارة تؤمن ان إعداد المواطن والعاملين بالقطاع السياحى للتحول الاخضر هو اهم الملفات التى تعمل عليها لذلك فهى عملت على تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية مما ساهم فى دعم التحول وأسس له بالمنشات السياحية المتنوعة من فنادق ومطاعم و مراكز غوص و غيرها .