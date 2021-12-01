استثمار

توقيع مذكرة تفاهم ولقاءات متعددة مع ممثلي الجهات العالمية.. حصاد اليوم بمعرض «EDEX 2021»

معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" والمنعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية
أحمد اللاهوني 7:01 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 7:01 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أنه في إطار فعاليات اليوم الثالث من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2021” والمنعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية، شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والعميد ركن المهندس خليفة علي الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من ممثلي مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وجاء ذلك على هامش المؤتمر الإماراتي المصري للشركات الدفاعية والذي عُقد خلال بداية اليوم.

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وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزير “مرسي” استقبل بجناح وزارة الإنتاج الحربي، أحمد بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران ٢٠٢٢ ورئيس تحرير “الخليج” الكويتية، وكذا Djahid Murat Begovic مدير عام شركة IGMAN d.d. Konjic  البوسنية وMirjana Sarenac Miclc مدير عام شركة “TRB” البوسنية، وحمد المرر رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة بشركة “إيدچ” الإماراتية ووليد الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، إلى جانب لقاء دانييلا نيكولسكو نائب وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة برومانيا بحضور ممثل شركة “روم ارم” الرومانية.

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وأكد “بكر” أنه تم التأكيد خلال هذه الفعاليات التي تمت على مدار اليوم أن “EDEX 2021” يمثل فرصة هامة للوزارة لعقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية من خلال عرض إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي التصنيعية والتكنولوجية والفنية فى مجال التصنيع العسكري إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيات حديثة فى هذا المجال.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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