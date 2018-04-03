توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات بين مصر وروسيا البيضاء

المال- خاص شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية روسيا البيضاء.جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء

المال- خاص

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية روسيا البيضاء.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع سيرجي بوبكوف، وزير الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية روسيا البيضاء، بحضور المهندس/ ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و سفير روسيا البيضاء لدى القاهرة.

ويأتي ذلك في إطار الحرص المتبادل على دعم أطر العلاقات الاقتصادية الراسخة والقائمة بين البلدين. حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات فيما بين الشركات، والمؤسسات العلمية والتعليمية، والوكالات الحكومية والمنظمات الأخرى العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلا البلدين، وتبلغ مدة العمل بها 3 سنوات.

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة المتفق عليها بما في ذلك التدريب والمشاورات الفنية وتبادل الخبراء في عدة مجالات وهي: تصميم وصناعة الإلكترونيات؛ وإنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية، وخدمات التعهيد، وبناء القدرات من خلال التعاون بين مراكز التدريب في البلدين، والخدمات البريدية، والأمن السيبراني، والمخلفات الإلكترونية، والبحث والتطوير، والابتكار وريادة الأعمال، وتوثيق التراث الثقافي على وسائط رقمية، بالإضافة الى مجالات أخرى للتعاون يجري الاتفاق المتبادل عليها.

