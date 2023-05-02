توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط وجامعة المنصورة الجديدة

وقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع جامعة المنصورة الجديدة بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات، ونقل العلوم والتكنولوجيا بما يعود بالمنفعة على الجانبين.

جاء التوقيع عن طريق اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

وحضر التوقيع عميد كلية الهندسة بالجامعة ومدير البرامج الهندسية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وقيادات هيئة ميناء دمياط، واللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة.

من جانبه رحب اللواء بحري أحمد حواش، بالدكتور معوض الخولي، مؤكدا أن ميناء دمياط تعمل على تقديم كافة الدعم والمساندة للطلبة من منطلق مسئوليتها المجتمعية للربط بين المواد العلمية والنظرية والواقع العملي بالشراكة مع جامعة المنصورة الجديدة للمساعدة في إعداد خريجين مؤهلين علميا ومهنيا قادرين على تحقيق التنافسية في سوق العمل .

وأضاف أن هذا التعاون سيكون إضافة جديدة وقوية لاسيما أن جامعة المنصورة الجديدة التي تقدم برامج تعليمية وتدريبية متميزة بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين حرصا منهم على تنمية الاستثمار في العنصر البشري ، وهو الأمر الذي أكد عليه الأستاذ الدكتور/ معوض الخولي، وأن الجامعة على استعداد كامل للتعاون بتقديم الخدمات الجامعية المختلفة حرصا من الجامعة على تحقيق أقصى استفادة متبادلة بين الجانبين .