توقيع مذكرة تفاهم بين ميناءى الإسكندرية وكونستانزا الرومانى

معتز محمودوقع اليوم اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مذكرة تفاهم مع نيكولاى دان تيفيليتشى المدير التنفيذى لميناء كونستانزا الرومانى، وتتناول مذكرة التفاهم التبادل فى مجال التدريب والمعلومات والدعاية والترويج ودراسة إمكانية تدشين خط ملاحى منتظم بين الميناءين من أجل تدعيم حركة التبا

معتز محمود

وقع اليوم اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مذكرة تفاهم مع نيكولاى دان تيفيليتشى المدير التنفيذى لميناء كونستانزا الرومانى، وتتناول مذكرة التفاهم التبادل فى مجال التدريب والمعلومات والدعاية والترويج ودراسة إمكانية تدشين خط ملاحى منتظم بين الميناءين من أجل تدعيم حركة التبادل التجارى بين الطرفين.

وقال اللواء عطية إننا نحرص على أن تكون مثل هذه الاتفاقيات فعالة وتحقق المنفعة المتبادلة للميناءين وسوف يتم تبادل الخبرات عن طريق الزيارات المتبادلة وتفعيل التعاون فى مجال التدريب والأنظمة الإلكترونية.

وتعد رومانيا أحد الشركاء فى مجال النقل البحرى نظرا لموقعها الجغرافى وعلاقاتها السياسية مع دول الاتحاد الأوروبى، وميناء كونستانزا لديها القدرة على التعامل مع أكثر من 100 مليون طن سنويا وتسمح باستيعاب ناقلات بضائع بسعة 165 ألف طن، وناقلات صب تبلغ 220 ألف طن.

وكما أن لديها 156 رصيفا منها 140 رصيفا عاملا، ويتمتع الميناء باتصالات متميزة مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية من خلال الممر الرابع ( السكك الحديدية والطرق )، والممر السابع – الدانوب (الممر المائى الداخلى )، الذى يربط قناة الدانوب بالبحر الأسود، والممر التاسع (الطريق) الذى يمر عبر بوخارست.