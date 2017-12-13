سيـــاســة

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وغانا في مجال الطيران المدني

هاجر عمران وقعت وزارة الطيران مذكرة تفاهم مع نظيرتها الغانية فى مجالات الطيران المدنى المتعددة، وذلك فى إطار استراتيجية دعم العلاقات المشتركة بين الدولتين مصر وغانا، وتدعيم أوجه التعاون وتبادل الخبرات مع دول القارة السمراء. وذكر بيان وزعته الوزارة، منذ قليل، أن توقيع المذكرة تم فى إطار الزيارة الح
14 ديسمبر، 2017 14 ديسمبر، 2017

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هاجر عمران

وقعت وزارة الطيران مذكرة تفاهم مع نظيرتها الغانية فى مجالات الطيران المدنى المتعددة، وذلك فى إطار استراتيجية دعم العلاقات المشتركة بين الدولتين مصر وغانا، وتدعيم أوجه التعاون وتبادل الخبرات مع دول القارة السمراء.

وذكر بيان وزعته الوزارة، منذ قليل، أن توقيع المذكرة تم فى إطار الزيارة الحالية التى تقوم بها سيسليا ابينا وزيرة الطيران بدولةً غانا والوفد المرافق  لها لمصر، والتى تستغرق عدة أيّام، تلبية لدعوة  شريف فتحى وزير الطيران المدنى واستكمالا لما تم الاتفاق عليه مع ظ خلال لقائمها فى أكرا فى شهر أكتوبر الماضى.

ووفق البيان تضمن برنامج الزيارة لقاء وزير الطيران المدني وقيادات الوزارة وزيارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ومركز تدريب مصر للطيران، وشركة مصر للطيران للصيانة وشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وكذلك مطار العاصمة الإدارية الجديدة.

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