توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات في مجال التدريب على أعمال الطيران المدني

وقعت الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم في مجال التدريب على أعمال الطيران المدني.

وأكد رضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران، على الدور الحيوي الذي تلعبه إدارات معلومات الطيران وجهود ضباط معلومات الطيران التي يبذلونها من أجل خدمة سلامة حركة الطيران العالمي، وسط تحديات كبيرة تواجهها الصناعة العالمية.

وأعرب عن تقديره لجهود الاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران خلال السنوات الماضية عبر دعم العاملين في إدارات معلومات الطيران حول العالم، في مواجهة التحديات التي تواجههم.

وتوجه المدبولي، بالشكر لوزارة الطيران المدني على دعمها انعقاد المؤتمر السنوي ودعمها الشركة لاستضافة هذا الحدث في مصر.

وأشار إلى أنه لابد من الخروج بتوصيات فاعلة تكون من شأنها خدمة مجتمع معلومات الطيران الدولي وخدمة صناعة الطيران من أجل طيران آمن.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال التدريب على أعمال الطيران المدني، بهدف تنظيم وتوثيق التعاون المشترك في دعم برنامج المنظمة الدولية للطيران المدينة No country left behined إذ وقع الاتفاقية سيف محمد السويدي رئيس الهيئة مع رئيس شركة UNITED ATS.