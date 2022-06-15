توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي للتعاون في تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي

تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ، اليوم الأربعاء بالقاهرة، في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي، وذلك تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان، أن وزير البترول المصري المهندس طارق الملا ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كاترين الحرار ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، وقعوا مذكرة تفاهم ثلاثية بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون ديرلاين، بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي

وأوضح الملا أن التوقيع يمثل خطوة هامة جدا في مسيرة بناء المنتدى التي بدأت منذ 4 سنوات وهي خطوة يمكن البناء عليها في تحقيق المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط ومنها الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أوضحت وزيرة الطاقة الإسرائيلية أن التوقيع الذى تم مع مصر والمفوضية الأوروبية، يمثل رسالة هامة لنجاح التعاون تحت مظلة المنتدى الذى يؤكد على دوره المحوري في تأمين جانب من إمدادات الطاقة لأوروبا، وأن التعاون المثمر يمكن من تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات المنطقة ويدعم دور مصر وإسرائيل كلاعبين مهمين في سوق الغاز.

فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن هذا التوقيع يمثل فرصة للجميع في التعاون، خاصة أن توقيع المذكرة يأتي في وقت صعب للاتحاد الأوروبي الذي يبحث عن تأمين مصادر موثوقة لإمدادات الطاقة في ظل المتغيرات الحالية التي يشهدها.

ولفتت ديرلاين إلى أن التعاون بين دول شرق المتوسط في البنية التحتية، وأن هذا الاستثمار الكفء سيؤكد على تنفيذ مشروعات الطاقة وتوفير موارد جديدة للطاقة ومتوازنة للمستهلكين.

وأشارت إلى أهمية موارد الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام الهيدروجين باعتباره طاقة المستقبل، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يتعاون حاليا في تطوير استراتيجية الهيدروجين في مصر وسيتم إطلاقها في COP 27 لاستفادة شعوب دول العالم. وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين الأطراف الثلاثة على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي عقد بالقاهرة اليوم.