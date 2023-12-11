توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي كورودون وإي تدوير في جمع الأجهزة الإلكترونية

شهد جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل المنطقة الخضراء، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كوردون العالمية وشركة إي تدوير المصرية المتخصصة في جمع الأجهزة الإلكترونية، على هامش المشاركة بفعاليات قمة المناخ COP28 بدولة الإمارات.

وأكد بيان صحفي أن التكلفة الاستثمارية لمشروع تجديد وتدوير الأجهزة الإلكترونية وإعادة توزيعها للتصدير تبلغ ٥ مليون يورو، حيث يستهدف المشروع إنتاج 500 ألف جهاز سنوياً في المرحلة التجريبية بحجم تداول يصل إلى 50 مليون يورو سنوياً،

ومن المقرر أن يقام المشروع بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتمويل فرنسي، ويستهدف بالأساس التصدير للسوق الإفريقية.