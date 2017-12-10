توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى عين شمس وساوث بانك البريطانية

المال - خاص شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي -اليوم الأحد- مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الإبداع والتدريب بجامعة عين شمس، وجامعة ساوث بانك البريطانية، الحاصلة على جائزة أفضل جامعة في ريادة الأعمال وربط الصناعة المحلية بالتعليم الجامعي، بهدف دعم التعاون العلمي والبحث

المال – خاص

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي -اليوم الأحد- مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الإبداع والتدريب بجامعة عين شمس، وجامعة ساوث بانك البريطانية، الحاصلة على جائزة أفضل جامعة في ريادة الأعمال وربط الصناعة المحلية بالتعليم الجامعي، بهدف دعم التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بمقر الوزارة.

وشدد الوزير على ضرورة تدريب شباب الجامعات على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات على أرض الواقع، يستفيد منها المجتمع المصري في تحقيق التنمية المنشودة، وتمكين هؤلاء الشباب من إدارة مشروعات تعود عليهم بالنفع ودمجها في برامج التنمية، والتحول من قوالب المشروعات الصغيرة النمطية إلى نماذج ابتكارية تساهم في تنمية الاتجاهات الإيجابية.

وتنص مذكرة التفاهم على ضرورة الاستفادة من التعاون بين مركز الإبداع والتدريب بين الجامعتين في الابتكار وريادة الأعمال لتعميمها على جميع الجامعات المصرية.

وناقش الجانبان سبل الشراكة المستقبلية فى مجالى التعليم العالي والبحث العلمى بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا فى المجالات المختلفة، وبصفة خاصة في مجال ريادة الأعمال وتوظيف الخريجين، وتنظيم ورش عمل خلال الفترة المقبلة بين الجامعات المصرية والبريطانية لربط الصناعة بالجامعة.

من جانبه، استعرض رئيس جامعة ساوث بانك البريطانية، أبرز البرامج التعليمية والتخصصات العلمية المميزة بالجامعات البريطانية، وكيفية الاستفادة من تجارب الجامعات البريطانية في تنمية الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقع مذكرة التفاهم عن جامعة عين شمس الدكتور محمد أمين عاشور عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعن جامعة لندن بانك الإنجليزية الدكتور ديفيد فينكس رئيس الجامعة.

وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد صالحين مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجى والعلاقات الدولية، والدكتور ماجد غنيمة مدير وحدة الابتكار والتدريب بجامعة عين شمس، وجيف ستريتر مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر، وسحر خميس رئيس البرامج والتعليم في المجلس الثقافي البريطاني بمصر.