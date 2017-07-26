توقيع مذكرة تفاهم بين بورصتي مصر وبومباى

المال - خاصوقعت البورصة المصرية وبورصة بومباي اليوم مذكرة تفاهم، تتضمن التعاون المشترك وتبادل المعلومات في نطاق أعمال البورصتين.وتتيح هذه المذكرة العديد من الفرص لتطوير الأعمال والمنتجات المالية والتمويلية المختلفة.وفي هذا السياق، قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن تلك المذكرة تأتي في إ



المال – خاص

وقعت البورصة المصرية وبورصة بومباي اليوم مذكرة تفاهم، تتضمن التعاون المشترك وتبادل المعلومات في نطاق أعمال البورصتين.

وتتيح هذه المذكرة العديد من الفرص لتطوير الأعمال والمنتجات المالية والتمويلية المختلفة.

وفي هذا السياق، قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن تلك المذكرة تأتي في إطار إستراتيجية البورصة المصرية للتعاون مع الاسواق الدولية خارج نطاقها التقليدي في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، فلكل من البورصة المصرية وبورصة بومباي تاريخ طويل من العمل الممتد لأكثر من 100 عام.

وأضاف عمران: “نحن نتطلع للتعاون المثمر مع بورصة بومباي لتعظيم الاستفادة لكلا البورصتين، كما نهدف للقيد المشترك وتداول الأوراق المالية التي من شأنها توفير بدائل استثمارية جديدة للمستثمرين في كلا السوقين”.

وقال أشيشكيومار تشوهان، العضو المنتدب لبورصة بومباي: “إن مذكرة التفاهم بين بورصة بومباي والبورصة المصرية تمثل خطوة مهمة في توحيد جهود البورصتين لبناء تدفقات رؤوس الأموال، ونحن سعداء لتوقيع هذه المذكرة مع واحدة من أقدم البورصات على مستوى العالم، وإننا على يقين من أن هذا التكامل سيعمل على قطع شوط طويل في بناء خبراتنا في تطوير المنتجات وتعزيز الترابط الدولي”.