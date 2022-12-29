توقيع مذكرة تفاهم بين العاصمة الإدارية والوكالة الوطنية في كوريا

وقعت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية في جمهورية كوريا الجنوبية،وقام بالتوقيع المهندس خالد محمود عباس “رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب” و Sangr Lee رئيس الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية، و بحضور كل من السفير خالد عبد الرحمن سفير جمهورية مصر العربية في ســــول، السفير Jinwook Hong سفير جمهورية كوريا في القاهـــــــــرة ووفد مشارك عن كل جانب وقيادات شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية.

تهدف مذكرة التفاهم الموقعة الي التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال “التخطيط العمرانى / المدن الذكية / إدارة المياه الطاقة” من خلال تبادل المعلومات، والخبرات، والمعرفة، والتكنولوجيا وإيفاد الخبراء وبناء القدرات، والتعليم أى أنماط أخرى يقررها الجانبان بشكل مشترك.

بدء اللقاء الافتراضي بكلمة المهندس خالد محمود عباس اشار فيها الي حجم التعاون المتنامي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية والعلاقات الوثيقة بين البلدين مع التاكيد علي اهمية الفائدة العائدة على الطرفين من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها.

من جانبه اكد رئيس الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية علي عمق العلاقات بين البلدين والعائد المنتظرعلي مدينة Sejong City والعاصمة الادارية الجديدة في النهاية توجه المهندس خالد عباس بالشكر للسفارة المصرية في سول والسفارة الكورية في القاهرة على حرصهم علي التعاون لإنجاح هذا الحدث وكذلك تقديم الشكر للعاملين في الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية في جمهورية كوريا الجنوبية مع التاكيد علي اهمية البدء في أقرب وقت متاح في تفعيل كل ما جاء في مذكرة التفاهم من بنود.