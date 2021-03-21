توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المستثمرين والغرفة الاقتصادية الليبية لزيادة التبادل التجاري

وقع اتحاد المستثمرن والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، مذكرة تفاهم بهدف تطوير التعاون وتعزيز التفاهم المتبادل فى الدعم اللوجيستي وتحسين التواصل والعلاقات وفتح أبواب فرص العمل أمام العمال المصريين وإزالة معوقات التجارة.

واتفق الجانبان على وضع خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى ليبيا وكذلك خريطة بالفرص الحقيقية المتوافرة للمنتجات المصرية بليبيا، إلى جانب توفير الدعم المعلوماتي والتقني الذي يخدم زيادة التعاون.

كما اتفق الجانبان على إنشاء لجان مشتركة ومعارض دولية وبعثات ترويجية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات، والمساعدة بالدراسات والتدريب للراغبين بالعمل فى السوق الليبية.

وتم الاتفاق أيضا على تبادل الوفود التحارية لزيادة حجم التبادل التجارى وتسهيل إجراءات الشراكة بين الدولتين فى مجال الصناعة والتجارة والخدمات