توقيع مذكرة بين ايتيدا وأوبو لإنشاء مصنع محمول في مصر باستثمارات 20 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” ايتيدا، وشركة أوبو OPPO الصينية للإلكترونيات؛ بمقتضاها تُنشئ الأخيرة مصنعا للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنوياً، وحجم استثمارات نحو 20 مليون دولار.

حضر مراسم التوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات.

ووقّع على الاتفاقية كل من المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، وزانغ زوشوان المفوض بالتوقيع نيابة عن شركة “أوبو مصر”.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، قال وزير الاتصالات إن التوقيع يأتي في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، “مصر تصنع الإلكترونيات” للنهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري، من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية إلى السوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.

وأضاف طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة المُكلفة من الحكومة بالإشراف على تنفيذ البرنامج من خلال “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” التابعة لوزارة الاتصالات.

وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع “ايتيدا” والجهات المعنية الأخرى ستبذل قصارى جهدها من أجل تسريع إجراءات إنشاء المصنع الجديد، والذي يأتي في توقيت مهم للغاية تسعى الحكومة خلاله لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كافة القطاعات.

وقال ممثل شركة “أوبو” إنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتم استثمار نحو 20 مليون دولار بشكل مبدئي لإقامة المصنع الجديد، بحجم طاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنوياً، وضخ مزيد من الاستثمارات حسب تقديرات السوق، وستسهم هذه الاستثمارات الأولية في توفير فرص عمل تقدر بـ 900 فرصة عمل خلال فترة الـ 3-5 سنوات المقبلة.

وتم الإشارة إلى أن شركة “أوبو” الصينية تأسست رسميا في 2004، وهي مالكة إحدى العلامات التجارية العالمية في مجال الهواتف المحمولة، وتتعاون مع عشر منشآت تصنيع ذكية تقع في جميع أنحاء العالم، إلى جانب مركز تصميم عالمي يقع في لندن.