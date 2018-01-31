توقيع غرامة على شركة الكروت الذكية لتعطل ماكينات الصرف بالمجمعات

- القابضة للصناعات الغذائية: توافر اللحوم والدواجن والسلع الأساسيةمحمد مجديتفقد الدكتور علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، اليوم الأربعاء، المجمعات الاستهلاكية فى منطقتي الوايلي، وحدائق القبة للاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بأ

– القابضة للصناعات الغذائية: توافر اللحوم والدواجن والسلع الأساسية





محمد مجدي



تفقد الدكتور علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، اليوم الأربعاء، المجمعات الاستهلاكية فى منطقتي الوايلي، وحدائق القبة للاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك فى جولة ميدانية مفاجئة.



وخلال الجولة التي بدأت بمجمع فاميلي ماركت “النيل للمجمعات الاستهلاكية”، فرع حدائق القبة، لوحظ تأخر صرف المقررات التموينية نتيحة تعطل ماكينة الصرف، وعلى الفور وجه فهمي، رئيس شركة النيل للمجمعات بإستبدالها بماكينة أخري، وتوقيع غرامة مالية على شركة خدمات الكروت الذكية، والتي سيحددها قطاع الرقابة والتوزيع، وفقًا للعقد المبرم مع وزارة التموين.



وأكد فهمي، أن أسعار الأرز التى تراوحت بين 6.50 قرش إلى 9 جنيهات هي لنسبة الكسر ودرجة النقاوة، كما أن هناك وفرة في اللحوم الطازجة بسعر 85 جنيهًا والمجمدة عند 60 جنيهًا للكيلو، وتوافر الدواجن المجمدة بكميات كبيرة.



واستعرض مدير المجمع الإقبال على زيت عباد الشمس تحيا مصر الذى يباع 20 جنيهًا، وزيت خليط كهرمانة الذى يباع بـ 14، وتوافر السكر بـ9.30، وتلاحظ خلال الجولة، الإقبال على منتجات شركات قها من الصلصات والعصائر، ومنظفات شركة النيل للزيوت والصابون والمنظفات.



وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن فى أكثر من 1200 مجمع استهلاكى على مستوى الجمهورية بأسعار تقل عن أسعار السوق من 15 إلى 20%، ووجه بضرورة الاهتمام بالعرض الجيد وحسن معاملة الجمهور.