توقيع غرامات على 8980 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات

ضبط 4914 شخصًا مخالفًا لقرار حظر التحرك أمس.

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية مع 8980 سائق نقل جماعي مخالف لعدم ارتداء الكمامات الواقية، خلال 24 ساعة، مع توقيع الغرامة المقررة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ارتداء الكمامات

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق، المحال التجارية، المنشآت الحكومية والخاصة، البنوك، جميع وسائل النقل الجماعية، بإرتداء الكمامات الواقية.

خرق الحظر

على صعب خرق الحظر ضبطت أجهزة الأمن خلال 24 ساعة، 4914 شخصًا مخالفًا لقرار حظر تحرك المواطنين.

وضبطت 3094 مركبة مخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أعمال البناء

على جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن توجيه حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء.

وضبطت 189 شخصًا مخالفًا للقرار أثناء قيامهم بأعمال بناء،

واتخذت الإجراءات القانونية معهم، وفقًا لما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وتواصل أجهزة الداخلية حملاتها لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حرصًا على سلامة المواطنين.