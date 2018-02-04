توقيع عقود مع واضعي اليد بمشروع 1.5 مليون فدان.. الأربعاء

دعاء حسني قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، إن مشروع 1.5 مليون فدان تعرض لبعض التعديات من واضعي اليد، تم خلالها استصلاح أراضي، وأخرى غير جادة هدفت إلى التسقيع، والأخيرة سيتم التعامل معها فورًا.وأضاف حنورة، خلال كلمته في اليوم الثاني من مؤتمر ملتقي مصر الثالث للاستثمار، أن ا

دعاء حسني

قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، إن مشروع 1.5 مليون فدان تعرض لبعض التعديات من واضعي اليد، تم خلالها استصلاح أراضي، وأخرى غير جادة هدفت إلى التسقيع، والأخيرة سيتم التعامل معها فورًا.

وأضاف حنورة، خلال كلمته في اليوم الثاني من مؤتمر ملتقي مصر الثالث للاستثمار، أن الأربعاء والخميس المقبلين سيتم توقيع عقود مع أول مجموعة من واضعي اليد الجاديين، واسترداد جزء كبير منها.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع عقود مع الهيئات التي استصلحت أراضٍ بمنطقة 1.5 مليون فدان، لرعاية صغار المزارعين للتعرف على أفضل الزراعات وتقنيات الري.