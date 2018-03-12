توقيع عقود مشاركة الأهلى والزمالك والإسماعيلي في البطولة العربية

علي المصريشهد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، توقيع أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي، على عقود المشاركة في بطولة الأندية العربية المقبلةوقام بالتوقيع عن الاتحاد المصري ممثلا للاتحاد العربي لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وطلا

علي المصري

شهد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، توقيع أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي، على عقود المشاركة في بطولة الأندية العربية المقبلة

وقام بالتوقيع عن الاتحاد المصري ممثلا للاتحاد العربي لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وطلال الشيخ مندوبا عن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

فيما قام بالتوقيع عن الأندية المصرية المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والمهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي.

وشهد مراسم التوقيع مجدي عبد الغني والمهندس أحمد مجاهد عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

