توقيع عقود باستثمارات أمريكية وسعودية وإماراتية في مطروح

المال -خاص شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، ومنى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع 3 عقود استثمارية بين اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، وليزا ماري ستيفن،…



المال -خاص

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، ومنى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع 3 عقود استثمارية بين اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، وليزا ماري ستيفن، العضو المنتدب لشركة إنترتنمنت وورد للمدن الترفيهية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثمار أمريكى سعودى مشترك، لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة بالعلمين على غرار “ديزنى لاند” بتكلفة استثمارية 3.3 مليارات دولار على مساحة 5080 فدانا.

كما وقع أبو زيد مع على بن حيدر، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة الإماراتية للاستثمار العقارى والسياحى، كلا من عقد لإقامة مشروع استثمار سياحى فندقى بمنطقة أبو مرقيق بمركز مرسى مطروح على مساحة 172 فدانا، وبتكلفة استثمارية بقيمة 1,2 مليار جنيه، وعقد ثانٍ لتشغيل مصنع التمور بواحة سيوة كحق انتفاع لمدة 15عاما بقيمة مالية سنوية 3.2 مليون جنيه، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح.

وأكدت الوزيرة، أن مشروع إقامة مدينة ترفيهية متكاملة يعد أكبر مشروع استثماري أجنبى بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على زيادة جذب الاستثمارات الجديدة فى محافظة مطروح وتتحرك فى ضوء قانون الاستثمار الجديد، لإنهاء العقود الاستثمارية بالمحافظة، موضحة أن الوزارة حريصة أيضا على ضخ منح في مختلف المحافظات للمساهمة في البنية الأساسية بها.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تدعم المستثمر المصرى وتحتفل بوجود استثمارات أمريكية – سعودية وإماراتية جديدة فى مصر، والتى تسهم فى توفير فرص عمل للشباب ودعم المواطنين.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تتحرك سريعا مع محافظة مطروح لتشهد الفترة المقبلة الإعلان عن مشروعات جديدة ضمن مشروع غرب مصر موضع التنفيذ تنفيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن المشروع سيكون مركزا اقتصاديا واستثماريا يعتمد على تحسين المناخ الاستثماري ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي والقومي ويحقق التنمية لكل القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة وتنمية عمرانية متكاملة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وقدم اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، التهنئة للوزيرة ومحافظ مطروح، على الانجازات المتتالية فى المحافظة بضخ استثمارات جديدة باستمرار، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، مشيرا إلى أن الدكتورة سحر نصر تعمل على خلق بيئة مناسبة للاستثمار سواء المصريين أو الاجانب.

ورحب وزير التنمية المحلية، بوجود استثمارات امريكية وسعودية واماراتية فى مطروح، مشيرا إلى أن مطروح علي رأس المحافظات التى بها طاقة استثمارية وستشهد الفترة المقبلة إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية التى توفر فرص عمل لأبناء المحافظة، كما سيتم تنمية وضخ استثمارات فى الصعيد، موضحا أن السوق المصرى واعد فلا يوجد اى سوق به 100 مليون مواطن.

وأوضح اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن محافظة مطروح أصبحت بحق قاطرة التنمية والأكثر جذباً للإستثمار وللمستثمرين بمصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اقل من ثلاث سنوات بتغيير مطروح واحداث التنمية الحقيقية مع توافد العديد من الشركات والجهات الاستثمارية المصرية والعالمية لتعلن مطروح دخولها عصر المشروعات القومية العملاقة ووضعها فى مكانتها التى تستحقها على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية.

وأضاف أن توقيع العقود الاستثمارية، لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة لشركة “إنترتنمنت وورد للمدن الترفيهية” باستثمار امريكى سعودى مشترك بمنطقة سيدى حنيش بمركز مرسى مطروح على مساحة 5080 فدانا وبتكلفة استثمارية 3,3 مليار دولار، كأكبر مشروع استثمارى تشهده مطروح بإقامة أول مدينة ترفيهية بمصر على غرار “ديزني لاند” العالمية، والتى تشمل اقامة حديقة حيوان مفتوحة ومدينة العاب مائية ومدينة طبية ورياضية وفنادق، مشيرا إلى أن هذا كافة اجراءات المشروع وفق توجيهات السيد الرئيس، مقدما شكره للوزيرة لأنها ساهمت فى اعطاء منحة بـ60 مليون يورو لدعم المحافظة فى مواجهة السيول.

وذكر أن المشروع الثانى لاقامة استثمار سياحى فندقى لشركة العروبة للاستثمار العقارى والسياحى بمنطقة أبو مرقيق بمركز مرسى مطروح على مساحة 172 فدانا وبتكلفة 1,2 مليار جنيه والتى تشمل اقامة مجموعة من الفنادق السياحية والمولات التجارية والشقق والفيلات السياحية، والمشروع الثالث مع نفس الشركة لتشغيل مصنع التمور بواحة سيوة كحق انتفاع لمدة 15 عاما بقيمة مالية سنوية 3.2 مليون جنيه، ويعد هذا المصنع احد الاصول الثابتة الغير مستغلة منذ 14 عاما.

واشار إلى أن هذه المشروعات تؤكد أن حلم أهالى مطروح أصبح واقعاً قريباً لتصبح مطروح مقصداً سياحياً طوال العام وليس اشهر الصيف فقط مع ما توفرة من آلاف فرص العمل الدائمة و المؤقتة خلال مراحل الإنشاء.

وقال: نستطيع أن نعلن وبكل ثقة بعد الانتهاء من هذه المشروعات الكبري اننا نجحنا فى اقل من ثلاث سنوات فى تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتغير محافظة مطروح من كافة الوجوة سواء من خلال جذب وتيسير اجراءات تنفيذ المشروعات الاستثمارية أو من خلال حل مشكلات مزمنة عانت منها المحافظة لعقود طويلة مشكلة نقص مياه الشرب والغاز والنقل الجماعي بالاضافة الى استغلال الاصول الثابتة ودعم البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحى، مما يعود بذلك بالنفع على جميع مواطنى المحافظة وزائريها.

وأشاد أبو زيد، بتعاون ودعم الدكتورة سحر نصر، واللواء ابو بكر الجندى لدفع عجلة الاستثمار بمطروح وتواصلهما مع كبار المستثمرين للبدء الفعلي في اقامة عدد من المشروعات، موضحا أن محافظة مطروح مازالت تمتلك فرص استثمار سياحية وعقارية يمكن اقامة عليها مشروعات كبرى تهدف للمساهمة فى التنمية السياحية وإتاحة المزيد من فرص العمل لابناء المحافظة.

وأكدت ليزا ماري ستيفن، العضو المنتدب لشركة انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن استثمار الشركة فى مصر يعد من اكبر استثمارات الشركة فى العالم، مشيرة إلى أن مشروع المدينة الترفيهية فى مطروح، سيتم على عدة مراحل تستغرق ما بين 9 إلى 10 سنوات، بحيث يتم الانتهاء من أول مرحلة خلال عامين، موضحة أن المشروع سيتضمن مدينة تعليمية ايضا، وسيوفر نحو 40 الف فرصة عمل.

وقدم على بن حيدر، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة الإماراتية للاستثمار العقارى والسياحى، الشكر والتقدير للوزيرة ومحافظ مطروح على كافة الاجراءات لاقامة المشروع الاستثمارى السياحى وتشغيل مصنع التمور.