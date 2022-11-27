توقيع عقد نشر كتاب «نفوذ المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية» لجرمين عامر

وقعت جرمين عامر، رئيس قطاع الإتصال المؤسسي بالمصرف المتحد، عقد نشر كتاب “نفوذ المؤثرين بمواقع التواصل الإجتماعي في ظل الثورة الرقمية” مع دار (ذي اوبيريشن ريترز) The Operation Writers للنشر والتوزيع.

كانت عامر قد انتهت الشهر الماضي من وضع اللمسات الأخيرة على كتابها الجديد، “نفوذ المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية”، استعدادا لطرحه باللغتين العربية والإنجليزية في معرض الكتاب الدولي عام 2023.

وقالت: إن فكرة الكتاب جديدة ومبتكرة، حيث تناول ولأول مرة ظاهرة المؤثرين الإعلاميين الجدد ومدي نفوذهم وتأثيرهم القوي على فئة الشباب من عمر 16 حتى 21 سنة، وهي فئة مهمة جداً خاصة في تشكل وجدان الأمة، والتوجه الإعلامي الحالي والمستقبلي للدولة المصرية، فمصر تصنف علي أنها دولة شابة، حيث يقع حوالي 60% من عدد السكان من فئة الشباب، ومن ثم استلزم وجود استراتيجية إعلامية ممنهجة تضم جميع محاور وقنوات الإعلام الأكثر تأثيراً علي الشباب، لحشد طاقاتهم، افكارهم، ابتكاراتهم، وتأهيلهم لمواكب متطلبات الثورة الرقمية.

ينقسم كتاب “نفوذ المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية” إلى 5 فصول، تبدأ بتعريف مفهوم الإعلام الجديد والمؤثرين الجدد من مشاهير ونجوم المجتمع في ظل تقنيات الرقمنة الحديثة، حيث تناول الكتاب ثلاثة نماذج من المؤثرين الذين اصبحوا نمودجاً جديداً من قادة الفكر المعاصر Micro – Celebrities.

صنفت الكاتبة جموع المؤثرين في كتابها إلي ثلاث فئات وفقا لحجم متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومدي قدرتهم على التأثير والنفوذ برسائلهم الإعلامية لقاعدة كبيرة من الشباب.

فالفئة الأولى للمؤثرين، وتضم عدد متابعين تخطى 5 ملايين شخص، أما الفئة الثانية فتضم من 2-5 مليون متابع، والفئة الثالثة تضم أقل من 2 مليون متابع وهم الأكثر حظاً وتاثيراً في تشكل الرأي العام حالياً بين الشباب.

ويستعرض كتاب “نفوذ المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية”، طرق التواصل الإلكترونية والنهج الذي ينتهجونه هؤلاء المؤثرين، للتأثير علي متابعيهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدد الكتاب ال5 سمات الرئيسية لشخصية المؤثر علي مواقع التواصل الاجتماعي.

تناول الكتاب تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل مدي نفوذ هؤلاء المؤثرين، مع طرح نماذج لكيفية توظيفهم من قبل الخبراء الإعلاميين والمسوقون في إطلاق الحملات الإعلانية والإعلامية ذات التأثير الكبير والمباشر علي تغيير الرأي العام ،وتوجيه الثقافة العامة نحو الرقمنة بين فئة الشباب من 16-21 عام.

واستعرضت جرمين عامر في كتابها “نفوذ المؤثرين بمواقع التواصل الإجتماعي في ظل الثورة الرقمية” احدث التوجهات العالمية في عملية ادارة المحتوي، لتعظيم نفوذ هؤلاء المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق أعلي ردود افعال ايجابية وتأثيرها على الشباب، فضلاً عن الترويج للمنتجات الرقمية، وزيادة القبول عليها ثقافيا وعمليا مما يحقق اعلي مبيعات.

وأضافت جرمين عامر أنه سيتم طرح الكتاب مطبوعا وإليكترونياً، بالإضافة إلي توافر امكانية الاستماع له عبر موقع دار (ذي اوبيريشن ريترز) The Operation Writers للنشر والتوزيع.