توقيع عقد «معرض العقارات المصرية» مع مركز «إكسبو 2020 دبي»

وقعت شركتا “بيريزكوميونيكشنز” و”واي إيجيبت” مع مركز معارض دبى إكسبو 2020 دبي عقد إقامة “معرض العقارات المصرية“Egypt Property Expo، فى الفترة من 20 إلى 22 يناير 2022 في مركز معارض دبي إكسبو 2020 دبي.

يأتي ذلك فى إطار دعم استراتيجية الحكومة المصرية لتصدير العقارات المصرية إلى الخارج، خاصة لدول مجلس التعاون الخليجى”إكسبو 2020 دبي”، ذلك الحدث الأبرز عالميًّا الذى يتم الإعداد له منذ سنوات ويُنتظَر أن يصل عدد زيارات زواره إلى 25 مليون زيارة خلال الفتره من بداية أكتوبر 2021 إلى نهاية مارس 2022، حيث يعرض لزواره كل ما هو جديد فى كل مجالات الحياة ومدن المستقبل.

‎وأعدت الشركتان المنظمتان خطة تنظيمية وتسويقية تليق بالحدث، لجذب أكبر عدد من الزائرين للمعرض، وكذلك تم الاتفاق مع إحدى كبريات الشركات الإماراتية لإنتاج الأجنحة الخاصة بالعارضين.

الشركة حصلت على رخصة إقامة نسخة خاصة في المملكة العربية السعودية

‎ومن المقرر إطلاق موقع إلكترونى خاص لتغطية أحداث المعرض وعرض المنتجات العقارية الخاصة بالشركات المشاركة فى المعرض، وكذلك تغطية جميع فعالياته عبر وسائل الإعلام والإعلان المختلفة لضمان تحقيق أعلى معدل من الزيارات خلال مدة المعرض.

جدير بالذكر أن “معرض العقارات المصرية “Egypt Property Expo” هو المعرض العقارى المصرى الوحيد الذى ينطلق من داخل موقع إكسبو 2020 دبي، ويزوره يوميًّا ما لا يقل عن 100 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.

وكذلك حصلت الشركتان المنظمتان علي ترخيص إقامة المعرض بكل من مدينة الرياض ومدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وفور فتح مجال الطيران سيتم إقامة المعرض بالمملكة العربية السعودية مع معرض دبي