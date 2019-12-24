تحالف صيني يوقع عقد مجمع «الفوسفوريك» بأبو طرطور بتكلفة إجمالية مليار دولار

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد الزملوط،محافظ الوادى الجديد،والسفير الصينى بالقاهرة، لياو لى تشانج توقيع عقد إنشاء مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد، مع شركة فوسفات مصر والتحالف الصينى (CSCEC/WENGFU) المكون من شركة هندسة البناء الصينية وشركة “ونجفو” المحدودة.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع مليار دولار بطاقة إنتاجية حوالى مليون طن سنوياً لإنتاج حامض الفوسفوريك.

وذلك الحامض يعتبر المادة الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية البسيطة والمركبة.

وسيتم إقامته داخل نطاق منجم أبو طرطور على مساحة 560 ألف متر مربع ومساحة تخزين تبلغ 3 مليون متر مربع.

ويتبع شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والتي ستتولى تطوير وانشاء وإدارة وتشغيل المجمع.

500 ألف طن سنويا فى عقد بيع طويل الاجل

كما تم توقيع عقد بيع طويل الأجل لمنتج حامض الفوسفوريك بكمية حوالى 500 ألف طن سنوياً.

وهذا يعادل نصف الكمية المتوقع إنتاجها من المشروع مع شركة “وينجفو” المحدودة الصينية (WENGFU).

وتلك الشركة أحد أطراف التحالف الصينى والتي تعد أحد أكبر منتجى الصناعات الفوسفاتية في العالم.

وقع الاتفاقيتين المحاسب خالد الغزالى رئيس شركة فوسفات مصر والمهندس مدحت منير العضو المنتدب لسركة الوادي الجديد للصناعات الفوسفاتية.

وعن الجانب الصينى تشانج واي ساي مدير شركة هندسة البناء الصينية في مصر وليو تشانج يو رئيس شركة ونجفو الصينية.

حضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية و الجيولوجي فكري يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية.

كما شارك الجيولوجي اسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد.

وأكد الملا عقب التوقيع أن المشروع يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من خام الفوسفات بأبو طرطور.

وأوضح أنه يأتي تنفيذاً لرؤية الرئيس السيسى بضرورة زيادة جذب الاستثمارات في قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج القومى.

وأكد أنه فى إطار استراتيجية وزارة البترول لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من ثروات مصر التعدينية.

وزير البترول:زيادة مرتقبة فى الفرص الاستثمارات

وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه المشروعات يزيد من الفرص الاستثمارية في نطاق المحافظات وينمى مواردها ويحسن مستوى المعيشة بها.

وقال إنه يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

أضاف أن هذا المشروع يعتبر باكورة المشروعات بمنطقة أبو طرطور التي تتمتع بإمكانيات هائلة سوف تسمح بإقامة أكثر من وحدة إنتاجية ومشروعات تكميلية.

الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بالمشروع

ومن جانبه أشار رئيس شركة فوسفات مصر إلى أنه قد تم الانتهاء من عمل جميع الدراسات الخاصة بالمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية والمالية وتم اختيار التحالف الصينى الفائز كمقاول رئيسى لتنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح .

ولفت إلى أن المشروع سيتضمن عدة وحدات إنتاجية تشمل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك ووحدة إنتاج وتركيز حامض الفوسفوريك ووحدة تنقية الحامض والتي تعد الأولى عالمياً في مثل هذه الصناعات.

وأكد أنه سيتم الأخذ في الاعتبار الدراسات الأولية التي قامت بها شركتى انبى وفلور للمرافق العامة والتخطيط الكلى للوحدات المختلفة.

ويضاف لذلك التقييم الفني والمالى للمناقصة العالمية التي طرحت في عام 2018 في هذا الشأن.

ولفت إلى أنه من المخطط أن يبدأ انتاج المشروع بعد عامين ونصف من بدء تنفيذ المشروع بالإضافة إلى 6 أشهر للتشغيل التجريبى.