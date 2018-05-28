توقيع عقد مشروع سيولد طاقة كهربائية من معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية

الفار: المشروع سيولد طاقة كهربائية تصل إلى 50 % من استهلاك المحطة​بدور إبراهيمشهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقد مشروع رفع كفاءة معالجة الحمأة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة الاستخدام وإنتاج الغاز الطبيعي، بمحطة معالجة التنقية الشرقية با

الفار: المشروع سيولد طاقة كهربائية تصل إلى 50 % من استهلاك المحطة​

بدور إبراهيم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقد مشروع رفع كفاءة معالجة الحمأة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة الاستخدام وإنتاج الغاز الطبيعي، بمحطة معالجة التنقية الشرقية بالإسكندرية، بتكلفة 50 مليون يورو (قرض ميسر من الوكالة الفرنسية) + 485 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 30 شهراً (إنشائى) + 24 شهراً (تشغيل وصيانة)، بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، واتحاد شركتى المقاولون العرب وسويز.

وقام بالتوقيع كل من المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس شريف نعمان، المدير الإقليمي لشركة سويز انترناشونال.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: تُعد محطة معالجة التنقية الشرقية بالإسكندرية من أكبر المحطات بمحافظة الإسكندرية، حيث تغطى معظم مناطق شرق الإسكندرية بطاقة استيعابية تقدر بـ800 ألف م3/يوم

وأشار إلى أن المشروع يهدف لتطوير وتحسين أداء المحطة، من خلال تنفيذ الأعمال التالية: أعمال إعادة تأهيل المرحلة الأولى لتحسين الأداء ورفع كفاءة المحطة، ومعالجة الحمأة الناتجة من المحطة باستخدام الهواضم.

وقال “هذا المشروع سيكون له الأثر الإيجابى فى تعظيم الاستفادة من الحمأة الناشئة، وتحسين الوضع البيئى على النحو التالى (الحد من التلوث وتقليل الروائح الكريهة الناتجة من المحطة وذلك بتقليل نسبة 30 % من حجم الحمأة الناتجة – استخدام تجفيف الحمأة المهضومة فى أكثر من استخدام – توليد طاقة كهربائية تصل إلى 50 % من استهلاك طاقة المحطة)”.