توقيع عقد شراكة بين «فيليبس مصر» ومستشفى «الشفا»

وقعت فيليبس مصر عقد شراكة مع مستشفى الشفا خلال المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، في إطار تعزيز التعاون المشترك لتطوير الرعاية الصحية في مصر وأفريقيا.

وتم اليوم توقيع عقد شراكة بين مستشفى الشفا وفيليبس مصر من قبل د. محمد الوحش رئيس مجلس إدراة مستشفى الشفا والمهندس إياد الطيب رئيس مجلس إدارة شركة فيليبس مصر.



أكد إياد الطيب رئيس مجلس ادارة فيليبس مصر أن شركة فيليبس تقدم أحدث الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والمتمحورة حول المرضى لدعم التشخيص الدقيق والرعاية المتصلة خلال فعاليات المعرض الطبى الافريقى الاول صحة افريقيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



أضاف أن فيليبس تستعرض خلال المعرض دور التحول الرقمي والاتصالات والأنظمة الذكية وارتباط التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، في المساعدة على تحقيق الطموحات باعتماد نظام رعاية متمحور حول المرضى.



وتشتمل المعروضات على الحلول الشاملة والمتكاملة والقائمة على الذكاء الاصطناعي من فيليبس، وذلك في مجال التصوير الشعاعي وطب القلب والأورام والعناية المركزة، وتشتمل المعروضات على الحلول الشاملة، والتي تُعزز من دقة الرعاية وبأنّ التحوّل الحقيقي لقطاع الرعاية الصحية يتطلب إعادة رسم ملامح القطاع سواءً داخل المستشفيات، أو حتى في مجتمعات المرضى وفي منازلهم، ما يعني ضرورة الانتقال من منهجية الرعاية المرضية إلى منهجية الرعاية الصحية، حيث تأتي الوقاية على رأس قائمة الأولويات.