توقيع عقد تنفيذ محطة متعددة الأغراض مع شيناهابر قبل 2017

❐ هيئة الميناء تحصل على إقرار مشروع تعميق أرصفتها من الجهات السياديةالسيد فؤادعلمت «المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية تتجه للتوقيع خلال الفترة القليلة المقبلة مع شركة الهندسية للموانئ الصينية «شيناهاربر»، لإنشاء مشروع محطة متعددة الأغراض بالميناء.وأكدت مصادر لـ«الما

❐ هيئة الميناء تحصل على إقرار مشروع تعميق أرصفتها من الجهات السيادية

السيد فؤاد

علمت «المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية تتجه للتوقيع خلال الفترة القليلة المقبلة مع شركة الهندسية للموانئ الصينية «شيناهاربر»، لإنشاء مشروع محطة متعددة الأغراض بالميناء.

وأكدت مصادر لـ«المال» أن هناك موافقة مبدئية من قبل مجلس الوزراء والجهات الرقابية على تنفيذ المشروع عبر الشركة الصينية، فى الوقت الذى كان الخلاف بين الطرفين متوقفا على التكلفة الإجمالية للمشروع، والتى تقترب من 100 مليون دولار.

ورجحت المصادر أن يتم التوقيع بين الطرفين قبل نهاية العام، خاصة أن هيئة الميناء جهزت العديد من البدائل لتنفيذ المشروع، فى حالة عدم التوصل لاتفاق مع الشركة الصينية، نظرا لحاجة الهيئة للمشروع.

يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية تستهدف إنشاء محطة متعددة الأغراض برصيف 55 وجيرانه، من خلال شركة شيناهاربر الصينية، على مساحة 500 ألف متر مربع وأطوال 1800 متر وأعماق 17 مترًا، على أن يتم تخصيص حوالى 1000 متر فى نشاط الحاويات.

وفى السياق نفسه، حصلت هيئة ميناء الإسكندرية من قبل عددا من الجهات السيادية على إمكانية تنفيذ مشروع تعميق أرصفة ميناء الإسكندرية والذى تقدمت به الهيئة مؤخرا للموافقة عليه من تلك الجهات.

وأكدت المصادر أن الهيئة تجهز تعاقدًا مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ دراسة المشروع، لاختيار الأرصفة التى سيتم البدء فى تعميق الغاطس الخاص بها.

وأوضحت أن تعميق وتدعيم الارصفة يعد أعلى تكلفة من إنشاء الرصيف من البداية، خاصة أنه لم يتم تطويل لأعماق أرصفة ميناء الإسكندرية منذ إنشائها.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تقوم هيئة الميناء بالتعاقد مع القوات البحرية لتقوم هى بالإشراف على هذا المشروع، والذى يعد الأضخم فى تاريخ الهيئة، كما أنه يعد نقلة كبيرة للهيئة والتى تتراوح أرصفتها فقط من 6 -12.5 متر فقط.

وتنقسم ميناء الإسكندرية إلى 6 مناطق، الأولى هى الجزء الذى یقع بین رصیف 5 ورصیف 15 ویستخدم للبضائع العامة ولاستقبال سفن الرورو، أما الثانیة فتقع بین رصيفى 28, 16 ولها 4 استعمالات محددة، بضائع موحدة بما فى ذلك بضائع رورو، محطة الركاب، بضائع صب معبأة، التفريغ من المواعین.

فيما تقع المنطقة الثالثة بین الأرصفة من رقم 35 إلى 47 ونوع البضاعة التى یتم تداولها فى هذه المنطقة هى بضائع عامة وصب، بضائع عن طریق المواعین، أما الرابعة فتقع بین رصیفى 68، 49 ونوع البضاعة التى يتم تداولها فى هذه المنطقة هى الحاویات، الأسمنت، الفحم، تفریغ المواعین، الأسمدة، البضاعة العامة.

وتقع المنطقة الخامسة ما بین رصیف 71 ورصیف 85 وهذه المنطقة تستخدم فى تداول نوعیات البضائع التالیة، المولاس، الأخشاب وبعض البضائع العامة، تفریغ المواعین (الأخشاب / الغلال)، الغلال، الدقیق.

اما المنطقة السادسة حوض البترول وتقع فى نهاية الحدود الغربیة للمیناء وتضم أرصفة البترول « 5،4،3،2،1/87 »وتستخدم لاستقبال زیت الطعام والمنتجات البترولیة وخدمات تموین السفن، كما تضم رصیف 86 الموجود عند نهاية حدود المیناء ویستخدم للمواشى الحیة ولا توجد داخل المیناء وسائل لتخزین المنتجات البترولیة.