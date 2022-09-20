توقيع عقد تنفيذ المبانى الخرسانية لمشروع مصنع «إيبيكو 3»

وقع كل الدكتور أحمد كيلانى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو للأدوية – أكبر شركات أكديما – والمهندس محمد محلب رئيس شركة الرواد للهندسة الحديثة، عقد إنشاء وتنفيذ المبانى الخرسانية لمصنع ايبيكو 3، تبلغ قيمة العقد 417,5 مليون جنيه، هذ وتم الانتهاء من إصدار رخصة بناء المصنع، واستلمت شركة الرواد ارض المشروع وبدأت بالفعل تجهيز الارض استعدادا لبدء التنفيذ.

جدير بالذكر أن مصنع إيبيكو 3، تبلغ اسثتماراته نحو 2 مليار جنيه ومساحته 10,5 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، ويقام لاول مرة بفكر بناء الاقسام والمناطق الانتاجية والحيوية مسبقا خارج مصر ثم نقلها جاهزة للتركيب فى المصنع.

وكان قد تم فى وقت سابق إسناد تنفيذ هذه الانشاءات المعدنية، بتعاقد بلغت قيمته نحو 43 مليون دولار لشركة Pharmadule السويدية وهى من اكبر الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، والتى بدأت بالفعل تنفيذ هذه الانشاءات المعدنية.. ويعد مصنع ايبيكو 3 اول مصنع فى مصر والشرق الاوسط لانتاج الادوية والبدائل الحيوية Biosimilar & Biologicals بشكل كامل حيث سيتم تصنيع وإنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية، بدءا من الخلايا المعدلة وراثيا واستخدام تقنيات زراعة الأنسجة (Upstream) لحث الخلايا علي إنتاج البروتينات المطلوبة، ثم تنقية البروتينات المنتجة (Downstream) للحصول علي المادة الفعالة (Drug Substance) وما يلي ذلك من خطوات التحضير والتصنيع (Formulation & Filling) للمادة الفعالة (Drug Substance) وصولا إلي المستحضر الصيدلي النهائي (Drug Product)، والذى سيتوفر بعدة اشكال منها الفيال والحقن جاهزة التعبئة والخراطيش والأقلام.