توقيع عقد تخصيص أرض بالمرافق بين «السويدي للتنمية الصناعية» و«جوشي الصينية» بالسخنة خلال «COP28»

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة جوشي الصينية العملاقة في إنتاج “الفايبر جلاس” لإنشاء امتداد للمصنع الحالي داخل مشروع “إندستريا السخنة”.

وقام بالتوقيع من الجانبين المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، و ما شينياو، نائب المدير العام لشركة جوشي مصر.

ويستهدف التعاون بين الجانبين إنشاء مجمع صناعي على مساحة 60 ألف متر مربع، كامتداد للمصنع الحالي لمنتجات جوشي المستدامة الصديقة للبيئة ومركز لوجستي للتصدير للأسواق العالمية، من خلال الاستفادة بالحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قال جمال الدين إن الهيئة تحرص على تقديم الدعم الكامل لمستثمريها وشركاء نجاحها، والتواصل المستمر مع المطورين الصناعيين داخل نطاق المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، للوقوف على أية معوقات والتغلب عليها، إلى جانب تعزيز تنافسية المنطقة بحزمة حوافز استثمارية جاذبة.

وأوضح أن الحوافز تسهم في تمتع المستثمرين بسعر 0% لضريبة القيمة المضافة على السلع والبضائع والخدمات الواردة للمنطقة، وكذلك 0% ضريبة جمركية، إلى جانب انضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصرية، وغيرها من الحوافز إلى جانب استثمارها الكبير في البنية التحتية والمرافق بما يصل إلى 3 مليارات دولار، والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية مما يسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية .

وقال القماح إن العلاقة المستدامة بين المطور والمستثمر؛ يعد هذا التعاون الثاني بين الجانبين، إذ تم إنشاء ثاني مصانع جوشي منذ عامين تقريبًا، وتعتبر جوشي أحد أهم الاستثمارات الصينية في مصر ومثال قوي على الاستثمار الأجنبي لما تقدمه للسوق المحلي فهي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن هذا التوقيع يتماشى مع رؤية المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس المتمثلة في زيادة الصادرات ودعم الخدمات اللوجستية، كما أن هذا التعاون يعزز التزام مصر بتوقيع الشراكات الدولية والعالمية التي تسهم في الدفع بالاقتصاد المصري، وتسليط الضوء على مصر كوجهة استثمارية استثنائية.

وأعرب ما شينياو، عن سعادته بمواصلة الشراكات الاستراتيجية والإنجازات التي تحققت من المرحلة الأولى مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة السويدي للتنمية الصناعية وأن تكون جوشي جزءًا من مشروع يضع معيارًا جديدًا لمبادرات الاستدامة في المنطقة، لافتًا إلى حرص الشركة على الانتقال التدريجي للطاقة النظيفة ويأتي مشروع جوشي للطاقة الشمسية شهادةً على تحقق رؤية الشركة.

وأضاف أن جوشي تستثمر ما يصل إلى 8 ملايين دولار لإنشاء مشروع آخر كامتداد لمصنع جوشي في السخنة، مبديًا تطلعه لمزيد من التعاون للاستثمار في مصر، وساهم ذلك في تعزيز صادرات الشركة ما جعل مصر رابع أكبر سوق لتوريد الألياف الزجاجية “فايبرجلاس” في العالم وفقًا للطاقة الإنتاجية لشركة جوشي مصر العاملة داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن المشروع الحالي يتكون من 4 خطوط إنتاج، بتكلفة استثمارية 920 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويا، توفر نحو 2000 فرصة عمل.

جدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف التكامل في تقديم الخدمات داخل مناطقها الصناعية بوجود 14 مطورًا صناعيًّا، وكذلك خططها الحالية لتوفير بيئة عمل مهيأة للمستثمرين من خلال رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين بخدمة الشباك الواحد، فضلًا عن إصدارها الدليل الجمركي الموحد، وقرب إطلاق منصة رقمية للخدمات الجمركية واللوجستية للوصول بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين لأعلى المستويات العالمية.