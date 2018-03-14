توقيع عقد الاستشارات الهندسية لمشروع مجمع حامض الفوسفوريك

المشورع جارى تنفيذ أعماله حالياً بتكلفة إستثمارية تصل إلى نحو 750 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون طن سنوياً من حامض الفوسفوريك .نسمة بيومىشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، توقيع عقد الإستشارات الهندسية لمشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أ

المشورع جارى تنفيذ أعماله حالياً بتكلفة إستثمارية تصل إلى نحو 750 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون طن سنوياً من حامض الفوسفوريك .





نسمة بيومى



شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، توقيع عقد الإستشارات الهندسية لمشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور في محافظة الوادى الجديد الجارى تنفيذ أعماله حالياً بتكلفة إستثمارية تصل إلى نحو 750 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون طن سنوياً من حامض الفوسفوريك .



وقع العقد المحاسب خالد الغزالى حرب رئيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة المالكة للمشروع مع المهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبى و السيد جون سيمون ارتيجا مدير شركة فلور الأمريكية لتنمية الاعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحضور الجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية.



ومن جانبه أكد وزير البترول عقب التوقيع أن المشروع يعد خطوة حقيقية لتفعيل توجه الدولة لإقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتحقيق عائدات جديدة من تصنيعها مما يمثل تحولاً ايجابياً في استراتيجية استغلال الثروات التعدينية التي اعتمدت على استغلال الخامات دون إقامة صناعات تحويلية تزيد من القيمة المضافة وتوفر منتجات يحتاجها السوق المحلى والإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة في جنوب مصر .



وأضاف أن المشروع الجديد سيعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود بإحتياطيات كبيرة تقدر بنحو مليار طن بمنطقة هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادى الجديد حيث سيتم انتاج حامض الفوسفوريك الذى يعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة .



وأوضح المهندس محمد حتحوت رئيس شركة انبى أنه بموجب العقد المبرم ستتولى شركة إنبى بالتنسيق مع شركة فلور الأمريكية إستلام وتقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح بالإضافة الى التمويل والتي تم طرحها في يناير الماضى وذلك على مجموعة من المقاولين العالميين وسيتم اعداد التقرير الفني النهائي الذى سيتم بموجبه تنفيذ إجراءات ترسية المناقصة على أحد المقاولين



كما تقوم انبى نيابة عن مالك المشروع بمهام الرد على الاستفسارات والتنسيق مع مانحى رخص التشغيل والموردين والتنسيق في اعمال الربط مع خدمات التخزين والاستلام والشحن والتصدير ، فضلاً عن تقديم تقارير دورية عن تقدم الأعمال بالمشروع، وفق حتحوت.



وأشار حتحوت إلى أنه تم الانتهاء من المراجعات الفنية واعتماد التصميمات والدراسات الهندسية الأساسية وعمل الدراسات الأولية لكافة خدمات ومرافق المشروع بالتعاون بين شركة انبى وفلور الأمريكية .



ومن جانبه أوضح المحاسب خالد الغزالى حرب رئيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة أن مشروع مجمع انتاج حامض الفوسفوريك بالوادى الجديد سيقام على مساحة 3 كيلومتر مربع ويعتمد على خام الفوسفات كمدخل رئيسى للإنتاج حيث سيتم انتاجه من هضبة أبوطرطور بالكامل

ووفق الغزالي، يضم المجمع ثلاث وحدات منها وحدة لتصنيع حمض الكبريتيك المركز وأخرى لانتاج حمض الفوسفوريك ووحدة لمعالجته بعد الإنتاج للوصول الى درجة النقاء المطلوبة فضلا عن محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة صناعة حمض الكبريتيك لتقوم بتوليد الكهرباء لاستخدامات المجمع الصناعى والمنطقة السكنية الى جانب ضخ الفائض في الشبكة القومية للكهرباء .



ويساهم في شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة كل من شركة فوسفات مصر بنسبة 25 % و بنك الإستثمار القومى بنسبة 10% و شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 10% وشركة غاز الشرق بنسبة 10 % وشركة بتروجت بنسبة 10% وشركة إنبى بنسبة 10% وشركة الأهلى كابيتال القابضة بنسبة 20 % والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 5%.



