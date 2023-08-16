توقيع عقد إنشاء شركة «المقاولون العرب - لواندا» في إطار شراكة مع ميركونز الأنجولية

تم مساء أمس في دبي، توقيع عقد إنشاء شركة «المقاولون العرب-لواندا» في إطار شراكة بين شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان، وشركة ميركونز الأنجولية.

وذلك في إطار جهود وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبناء جسور التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، وفتح آفاق عمل لشركات المقاولات المصرية في مختلف ربوع القارة .

تنفيذ كافة المشروعات

صرح بذلك المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قائلا: ستختص الشركة بتنفيذ مختلف المشروعات الإنشائية بدولة أنجولا.

وأضاف: «يأتي توقيع التعاقد كتتويج للزيارة الناجحة التي قام بها كارلوس ألبيرتو، وزير الاسكان والبنية التحتية الانجولي، للقاهرة بناء علي دعوة من نظيره المصري عاصم الجزار، وتلا ذلك زيارة قيادات شركة المقاولون العرب لدولة أنجولا، و عقد العديد من جلسات التشاور مع هيئات الحكومة الأنجولية و شركات المقاولات المحلية».

زيارة مرتقبة

و في ذات السياق من المقرر استكمال التعاون بزيارة عاصم الجزار وزير الإسكان إلى دولة أنجولا خلال الشهر القادم لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الاسكان والبنية التحتية هناك طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة السابقة للوزير الأنجولي.