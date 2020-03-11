توقيع عقد إنشاء المركز التجارى لمدينة دمياط للأثاث الشهر الحالى

تعكف شركة مدينة دمياط للأثاث على إنهاء بنود عقد إنشاء المركز التجارى لمدينة دمياط للأثاث تمهيدًا لتوقيعه للمشروع مع شركتى الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وجاب فرنسا القابضة، خلال شهر مارس الحالى.

باسم نبيل: بدء تجهيزات التربة وأعمال البنية الأساسية فى الربع الثانى من 2020

وقال باسم نبيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث، فى تصريحات لـ “المال”، إن عملية تجهيزات التربة وأعمال البنية الأساسية ستبدأ فى الربع الثانى من 2020، لافتًا إلى أن الشركة تساهم فى المشروع بمساحة الأرض البالغة 138 ألف متر.

2 مليار جنيه حجم استثمارات المشروع

وتبلغ حجم الاستثمارات المقرر ضخها فى المركز التجارى لمدينة دمياط للأثاث، نحو 2 مليار جنيه تقريبًا، ويضم مول تجارى ومركزًا للمعارض على مساحة 138 ألف متر.

وكان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قال فى تصريحات سابقة لـ “المال”، إن “مدينة دمياط للأثاث” تتفاوض حاليًا مع شركتى الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وجاب فرنسا القابضة، لوضع الأطر القانونية لعقد المشروع، وهيكل الملكية.

يذكر الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، شهد توقيع بروتوكول تعاون فى ديسمبر الماضى، بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وشركة جاب فرنسا القابضة وذلك للشراكة والتمويل والتطوير والإدارة في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية بمدينة الأثاث، فى حضور الدكتورة منال عوض، محافِظ دمياط، وأسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

ووقعت «مدينة الأثاث» بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربي، ديسمبر 2018، بهدف تأسيس كيان مشترك يتولى إقامة مجمع تجارى، ومعارض على مساحة 138 ألف متر مربع لخلق منصة لتسويق وتصدير الأثاث ومستلزماته تكون هى الأكبر فى أفريقيا والشرق الأوسط .

وتشمل مدينة دمياط للأثاث 1400 ورشة، وأراضي للأغراض الصناعية كاملة المرافق بمساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، كما تشمل منطقة تجارية تسويقية تضم مركز تجاري لتسويق الأثاث يضم 300 معرض، وأرض معارض وفندق 4 نجوم وآخر 3 نجوم، ومركز دولي للمؤتمرات، وتشمل خدمات إدارية ومستشفي ومركز تكنولوجي، ومعهد فني للتصميم والتدريب الحرفي، وخدمات مكملة أخرى.

ويعمل بموقع المدينة 18 شركة مدنية متوسطة وكبيرة، بينها «المقاولون العرب»، وتتولى بناء الكبارى الداخلية فوق قناة سورجان التى تمر بالمدينة، ومجموعة الزامل ومقاولون آخرون، وهى مسئولة عن بناء الهناجر وعددهم 54 هنجرًا، وتتولى شركة حسن علام تجهيز الطرق والتربة، ومد المرافق لكامل المشروع. باسم نبيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث

وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص به 5 مليارات جنيه ورأس مال مدفوع 518 مليونا تم رفعه بعد ذلك إلى 628 مليونًا، وتتمثل الجهات المساهمة في “بنك الاستثمار القومي 40%، محافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل 40% من رأس مال الشركة، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة 5%، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي – إحدى شركات أيادي للاستثمار والتنمية 15%”.