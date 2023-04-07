توقيع عقد إنشاء أول مصنع لتوليد الكهرباء من البيوجاز بمجمع الإنتاج الحيواني بالسادات

وقعت شركة الموارد للمنتجات الصناعية عقد إنشاء أول مصنع في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الحيوية (البيوجاز) مع الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

يعمل المصنع على معالجة 85 ألف طن سنوي من روث الماشية لإنتاج 1 ميجاوات ساعة من الكهرباء ليتم ربطها على الشبكة الوطنية للكهرباء، إضافة إلى انتاج أكثر من 80 الف طن من السماد العضوي عالي الجودة، والذى اثبت فعاليته فى استعادة خصوبة التربة الزراعية ومضاعفة انتاجيتها، كما يسهم فى خفض انبعاثات الاحتباس الحراري بنحو ما يعادل 5000 طن من ثاني اكسيد الكربون.

يأتي المصنع كأول تعاون مثمر بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة فى مجال انتاج الكهرباء من روث الماشية، والذي يعد نموذجاً جديراً بالتكرار فى مختلف القطاعات الأخرى خاصة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، ويمثل محاكاة حقيقية لمخرجات مؤتمر المناخ (COP 27) الذي شجع المستثمر المصري على الاستثمار الأخضر فى مجالات الطاقة النظيفة.

كانت شركة الموارد للمنتجات الصناعية قد قامت فى يناير 2022 بتركيب وتشغيل أولى وحدات البيوجاز المتنقلة Portable Biogas Units بمدينة زويل التعليمية فى يناير 2020، بطاقة انتاجية 2200م3 سنويًا لمعالجة المخلفات العضوية الناتجة عن مطاعم الطلبة بمدينة زويل ليستخدم في أعمال الطهي بالجامعة.

ويتم استخدام السماد العضوي الناتج عن الوحدة كسماد طبيعي للحدائق التي تقع داخل حرم المدينة، إضافة إلى انها وحدة يتم تدريب الطلبة والمهتمين عملياً عليها مما يساهم فى نشر تكنولوجيا البيوجاز بين الطلاب في نطاق أكاديمي و بحثى.

يعد هذا المصنع من أهم المشروعات التي تنفذها الموارد للمنتجات الصناعية فى مجال الطاقة النظيفة لتحظى دائمًا بالريادة فى هذا المجال إيماناً بأهمية استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.