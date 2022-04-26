وقعت جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مع شركة بي تك للتجارة أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية، لإنشاء أول فرع “بي تك إكس B.TECH X” لبيع منتجات الشركة داخل الحرم الجامعي بالإضافة إلى تسهيلات في نظام ميني كاش للتقسيط، وإنشاء برامج مهنية وتدريبية وتعليمية مشتركة بين الطرفين وتبادل المهارات المعرفية والشهادات المهنية لكل من العاملين والطلبة.

شهد مراسم توقيع البروتوكول كل من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي تك”، وعدد من قيادات الجامعة والشركة ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اللواء احمد لاشين امين عام الجامعة، ومن شركة بى تك ا. على عبد الوهاب رئيس قطاع التمويل الاستهلاكي، ا. وائل عنانى رئيس قطاع B.TECH X، د. ميرفت حامد رئيس قطاع الموارد البشرية.

يمتد البروتوكول لثلاث سنوات، ويشمل توفير امتيازات لنظم التقسيط والعروض الحصرية على المنتجات لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة والطلبة من خلال قنوات البيع المختلفة، سواء عن طريق الفروع أو أونلاين من خلال خدمة العملاء.

مميزات البروتوكول

ومن مميزات البروتوكول – فتح حساب تقسيط “مينى كاش” بدون رسوم أو مفردات مرتب، ويستفيد بتلك المميزات أيضا طلبة الجامعة دون قيود على السن، وتتراوح مدة التقسيط من 6 إلى 48 شهرا بدون مقدم. وتشارك “بي تك” – وفق البروتوكول – في “ملتقى التوظيف” الذي تعقده الجامعة لإجراء مقابلات مع الطلبة وشباب الخريجين لاختيار مرشحين للعمل لدى الشركة.

رئيس جامعة عين شمس : تقديم تسهيلات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من خلال الشركة ومنتجاتها

وأعرب ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة “بي تك” بما تملكه من خبرات كبيرة وكوادر على أعلى مستوى، وهو ما يتواكب مع رؤية الجامعة ليتماشى مع توجه الدولة المصرية والقيادة السياسية لربط الدراسة الجامعية بسوق العمل، وهو ما تركز عليه الجامعة من خلال ملتقى التوظيف، إضافة إلى تقديم تسهيلات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من خلال الشركة ومنتجاتها.

وأضاف المتيني أنه من مزايا البروتوكول توفير برنامج التدريب الصيفي والإرشاد الوظيفي وتبادل الخبراء التطبيقيين وبرنامج التعلم المفتوح إضافة توفير فرص عمل للخريجين.

رئيس مجلس إدارة بي تك : الشراكة تأتي ضمن إستراتيجية الشركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية

وتعليقاً على توقيع البروتوكول، صرح الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي تك”, ان الشركة فخورة بالشراكة مع جامعة عين شمس العريقة وإنشاء أول فرع لـ “بي تك إكس B.TECH X” داخل حرم الجامعة، وتقديم خدمات التقسيط المباشر “ميني كاش” المتميزة.

كما أعرب عن سعادته بتوفير فرص تدريب مدفوع الأجر لطلاب الجامعة خلال الأجازة الصيفية، وتأهيل وتدريب الطلاب داخل بي تك أكاديمي مع توافر إمكانية تعيين المتميزين معنا في “بي تك”، وهذه الشراكة تأتي ضمن إستراتيجية الشركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية ومنها التعليم الجيد، إضافة إلى الصناعة والابتكار.

جدير بالذكر أن “بي تك” تعمل من خلال إستراتيجية طموحة تستهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع والمحافظات المختلفة وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة المساحات البيعية من خلال زيادة عدد الفروع لتكون الأقرب لعملائها، ووصلت حتى الآن إلى أكثر من 120 فرعا في أكثر من 25 محافظة على مستوى الجمهورية، وتواصل تقديم خدمات التقسيط المباشر “ميني كاش” المتميزة التي اشتهرت بها منذ انطلاقها بالسوق المصرية.