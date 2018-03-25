توقيع صفقة كبرى لاستيراد اللحوم الإثيوبية بقيمة 80 مليون دولار

المال- خاص شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الخميس الماضي، بحضور وزير الزراعة الإثيوبي قيام شركتي "الفوز تريدينج" عن الجانب الإثيوبي و"ترست جروب" عن الجانب المصري بالتوقيع على عقود تصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر، في إطار صفقة كبرى تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار بواقع تصدير 4 آلاف رأس من ا

المال- خاص

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الخميس الماضي، بحضور وزير الزراعة الإثيوبي قيام شركتي “الفوز تريدينج” عن الجانب الإثيوبي و”ترست جروب” عن الجانب المصري بالتوقيع على عقود تصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر، في إطار صفقة كبرى تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار بواقع تصدير 4 آلاف رأس من العجول وألفي جمل شهريا ولمدة سنتين.

ورحب أبو بكر حفني محمود سفير مصر في إثيوبيا بهذا التحرك من قبل رجال الأعمال لدى البلدين، موضحا أن هذه الصفقة تأتي اتساقا مع أعمال اللجنة العليا المشتركة الأولى التي عقدت بالقاهرة على مستوى القمة في يناير 2018، والتي عقد خلالها اجتماع موسع ضم رئيس الوزراء الإثيوبي وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين

وتم الاتفاق على أهمية تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلا عن عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصري الإثيوبي خلال العام الجاري في إثيوبيا.

وعلى صعيد متصل، استقبل السفير المصري أحمد أبو خضره رئيس مجلس إدارة شركة “ترست جروب” الطرف المصري في الصفقة، حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين

كما أشاد السفير بتحركات رجال الأعمال المصريين ورغبتهم الحقيقية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع إثيوبيا، مؤكدا على استعداده الكامل في المساعدة على إزالة أية عقبات قد تقف حائلا أمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في إثيوبيا.