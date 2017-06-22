توقيع صفقة شراء 32 قطار مكيف للمترو

ووقع عن الجانب المصري اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للانفاق وعن الجانب الكورى Seung Tack Kim رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة هيونداى روتيم .

حضر التوقيع هشام عرفات وزير النقل، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار والسفير الكوري الجنوبي بالقاهرة.

وقال عرفات إن إجمــالي سعر العقـد يبلــغ 317.8 مليــون يــورو، بالاضافة الى 640 مليون جنيه شاملة كافة الضرائب والاعباء المالية، وأن هذا العقد يمثل نصف القطارات المقرر تصنعيها وتوريدها والتى تبلغ 64 قطار للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث.

وأشار عرفات إلى أنه لأول مرة يصل نسبة المكون المحلى لتصنيع القطارات الى حوالى 30% لافتا الى أنه يبلغ طول المرحلة الثالة حوالي 17.7 كم وعدد (15) محطة والجزئين الأول والثاني من المرحلة الرابعة بطول 11.5 كم وعدد (10) محطات بالإضافة إلي ورشة العمرة الجسيمة .

