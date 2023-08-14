توقيع توأمة قريبا بين غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة الألمانية لتشغيل الشباب المصري

تستعد غرفة القاهرة التجارية لتوقيع توأمة مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية، بهدف توفير شباب مصري مدرب للعمل بالسوق الألمانية ، يأتي ذلك في إطار تكامل جهود الحكومة المصرية وبالتنسيق مع جميع الأطراف والجهات المعنية.



وفي هذا الشأن عقدت غرفة القاهرة من خلال شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج والجهاز التنفيذي لها مع ممثلي الجانب الألماني، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس الأسبوع الجاري لاستكمال الاجتماعات السابقة للترتيب والتنسيق ووضع اللمسات النهائية لإبرام هذه الاتفاقية ، التي من المنتظر أن تتم قريبًا بين الجانبين المصري والألمانى.



وتستهدف هذه التوأمة تحقيق المصالح المصرية الألمانية المشتركة، حيث سيتم توفير فرص عمل للشباب المصري للعمل بالسوق الألمانية لسد العجز الذي يعاني منه السوق الألماني من العمالة المدربة في القطاعات المختلفة من بينها القطاع الطبي.



وتعد المميزات متعددة لهذه التوادأمة ، حيث تسعى غرفة القاهرة من خلال توفير فرص العمل للشباب المصري في مساندة الجهود الحكومية لتخفيض نسبة البطالة وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.