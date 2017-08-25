توقيع بروتوكول مع مطروح لتشغيل متحف الآثار

معتز محمود:وقع الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار مع اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لتشغيل متحف آثار مطروح بمكتبة مصر العامة .وجاء توقيع البروتوكول على هامش زيارة وزير الآثار لافتتاح متحف "كهف روميل" بعد تطويره ورفع كفاءته .وقال "العنانى" إن توقيع هذا البروتوكول

معتز محمود:

وقع الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار مع اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لتشغيل متحف آثار مطروح بمكتبة مصر العامة .

وجاء توقيع البروتوكول على هامش زيارة وزير الآثار لافتتاح متحف “كهف روميل” بعد تطويره ورفع كفاءته .

وقال “العنانى” إن توقيع هذا البروتوكول مع المحافظة يأتى استكمالا لعدة برتوكولات مشابهة وقعتها وزارته، مع بعض المحافظات مثل كفر الشيخ والقليوبية، بهدف التغلب على ضعف الموارد المالية للوزارة.

وأشار إلى أن وزارة الآثار تعتمد على التمويل الذاتى، والذى لا يكفى لتطوير المتاحف على النحو الأمثل.