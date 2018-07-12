توقيع بروتوكول شراكة وإطلاق مشروع اعرفنى تقبلنى لذوى الإعاقة

مدحت إسماعيلوقعت مجموعة ماجد الفطيم للتجزئة، مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومركز سيتى - كاريتاس مصر، بروتوكول شراكة بين مجموعة ماجد الفطيم للتجزئة - كارفور ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لتمويل عدد من المشاريع التى تسعى إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وإطلاق مشروع "إعرفنى تقبلنى".ويهد

مدحت إسماعيل

وقعت مجموعة ماجد الفطيم للتجزئة، مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومركز سيتى – كاريتاس مصر، بروتوكول شراكة بين مجموعة ماجد الفطيم للتجزئة – كارفور ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لتمويل عدد من المشاريع التى تسعى إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وإطلاق مشروع “إعرفنى تقبلنى”.

ويهدف المشروع إلى توفير فرص تدريب وتوظيف للشباب ذوى الإعاقة وتوعية المجتمع بقضاياهم فى محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والبحر الأحمر، بالتعاون مع مركز سيتى – كاريتاس مصر، وذلك بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى.

