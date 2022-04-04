أعلن البنك الأهلي المصري عن تعاقده مع شركة “جيديا” للتقنية المالية وحلول الدفع الإلكتروني لتقديم أحدث خدمات الدفع الإلكتروني بمختلف أنواعها من خلال نقاط البيع الإلكترونية وعبر التجارة الإلكترونية وكذلك من خلال تطبيق الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول (Tap on Phone).

هذا و قد تم الاتفاق على إتاحة أحدث خدمات السداد بكافة أنواع البطاقات البنكية، بالإضافة إلى قبول الدفع عبر رمز الاستجابة السريع “QR Code” وذلك بعد أن حصلت “جيديا” على رخصة البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الاهلي لتقديم كافة منتجات الدفع الإلكتروني في مصر، وبموجب هذا التعاون ستقوم شركة “جيديا” بتوفير خدمات قبول المدفوعات الإلكترونية المتكاملة للتجار ومختلف أنواع الشركات، وفقا لما تمتلكه جيديا من خبرات كبيره في مجال خدمات الدفع الإلكتروني في الشرق الاوسط..

وفي هذا الصدد، صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان حصول البنك على تلك الرخصة يأتي في اطار سعيه الدائم لتطوير خدمات السداد الالكتروني ضمن استراتيجيته للتوسع في الخدمات والمنتجات الرقمية وهو ما يتم بالتنسيق مع البنك المركزي للحد من تداول النقود والذي أصبح ضرورة قصوى في الفترات الأخيرة مواكبة لخطط الدولة في التحول الرقمي , بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع المالي وتعزيز المعاملات المالية غير النقدية والتوسع في العمليات الرقمية، إلى جانب دعم مبادرات البنك المركزي للسداد الإلكتروني من خلال وسائل وقنوات الدفع الالكتروني المختلفة، واستقطاب فئات جديدة من العملاء المرتقبين لمنظومة القطاع المصرفي تدعيما لمبدأ الشمول المالي.

ومن جانبه أضاف عبد الله العثمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جيديا ان اعتماد الاقتصاد المصري على حلول المدفوعات الإلكترونية و الغير نقدية في تزايد مستمر الفترة الاخيرة , متابعا ان جيديا ملتزمة بتقديم حلول مدفوعات مبتكرة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي ,عبر تزويد التجار في المنطقة بتجربة دفع رقمي أكثر أمانًا وكفاءة.

و اضاف ان جيديا تستهدف تقديم خدمة المدفوعات عبر الهاتف من خلال الشراكة مع البنك الاهلي المصري ,مضيفا انها ستمكّن التجار المصريين من تقديم خدمة إضافية تتيح الراحة والأمان لعملائه، إلى جانب الإرتقاء بالتجربة بشكل عام .

وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن الرخصة ستتيح للبنك نشر 50 ألف نقطة بيع إلكتروني جديدة ليرتفع بذلك رصيد نقاط البيع التابعة للبنك إلى ما يجاوز 400 ألف ماكينة موزعة في كافة أنحاء الجمهورية وفقا ودراسة احتياجات العملاء، تمكنهم من التعامل الالكتروني في سداد قيم مشترياتهم وتلبية احتياجاتهم.

و اشار إلى أن تلك الاساليب المتطورة في السداد تستند إلى بنية تكنولوجية قوية يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر وباستثمارات ضخمة لتستوعب هذا التطور وتضيف معدلات أفضل لتقديم الخدمة المصرفية.

وأعرب أحمد نادر المدير العام لشركة جيديا للتكنولوجيا عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه من أهم البنوك العاملة في مصر ولديه أكبر قاعدة من العملاء على مستوى جمهورية مصر العربية وحصة سوقية تتجاوز 34% من القطاع المصرفي المصري، إلى جانب كونه من اهم المصارف المتخصصة في مجال نقاط البيع والدفع الإلكتروني.

و اشار إلى أن تلك الشراكة سوف تعزز من خطة شركة جيديا بمصر للمساهمة في التحول الرقمي تماشياً مع مبادرات البنك المركزي في هذا الشأن، خاصة مع الاستفادة من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتميزة التي يمتلكها البنك الأهلي المصري.

وأضاف محمد جميل رئيس المبيعات والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري انه من خلال التعاون مع شركة جيديا، سيتم إتاحة السداد الالكتروني عبر الهاتف المحمول (Tap on Phone)، بالإضافة إلي إتاحة توسيع التغطية الجغرافية لنقاط البيع الإلكتروني للبنك بحيث تشمل المزيد من فئات العملاء وهو ما يتم وفقا والدارسات التي تقوم بها فرق العمل المختصة بالبنك، والتي من شانها ان توسع قاعدة المستفيدين من تلك الخدمات.

و أكد أحمد مجدي رئيس القطاع التجاري لشركة جيديا للتكنولوجيا أن الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري تعتبر الخطوة الأولى لتعزيز التعاون المثمر مع البنك الأهلي ، ويأتي ذلك تمهيداً لإطلاق العديد من خدمات الدفع الإلكتروني استثمارا لما تمتلكه شركة جيديا من تكنولوجيا متقدمة و خدمات متعددة .