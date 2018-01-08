توقيع بروتوكول تمويل كهرباء بأراضى الـ 1.5 مليون فدان

❏ ماهر: طلبات لرى 3500 فدان و 900 دولار متوسط سعر الكيلووات المال ــ خاص وقعت شركة «كايرو سولار» للطاقة الشمسية بروتوكولاً مع البنك الوطني الكويتى، لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية التى تتراوح تكلفتها من 600 ألف إلى مليونى جنيه، للمحطات التى تنفذ ضمن مشروعات الـ 1.5 مليون فدان. وقال فادي

❏ ماهر: طلبات لرى 3500 فدان و 900 دولار متوسط سعر الكيلووات

المال ــ خاص

وقعت شركة «كايرو سولار» للطاقة الشمسية بروتوكولاً مع البنك الوطني الكويتى، لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية التى تتراوح تكلفتها من 600 ألف إلى مليونى جنيه، للمحطات التى تنفذ ضمن مشروعات الـ 1.5 مليون فدان.

وقال فادي ماهر، مدير إدارة التسويق و المبيعات لشركة «كايرو سولار» – فى تصريحات لـ «المـال» – إن البروتوكول ينص على قيام البنك بتمويل المشروعات، على أن تسدد قيمة القرض من الطاقة المنتجة من المشروع، فيما يمنح البنك فترة سماح لمدة شهر، على أن يتم سداد كامل القرض خلال 6 سنوات.

وأشار إلى أن العديد من العملاء تقدموا بطلبات للشركة لإنشاء محطات شمسية، والتى تقوم بتشغيل الآبار لري الأراضي بتمويل من خلال البروتوكول بقدرة 100 كيلو وات لكل مشروع، على أن يتم تنفيذ تلك المحطات فى مناطق المغرة والفرافرة، ضمن مشروعات الـ 1.5 مليون فدان.

وأوضح أن أغلب العملاء الحاليين للشركة ينقسمون إلى نوعين، الأول : يستهلك معدلات طاقة مرتفعة، ويقع ضمن الشريحة الأعلى، ويحاسب بسعر مرتفع، فيسعى إلى تركيب محطة شمسية لتغطية الاستهلاك الخاص به، والثانى : يمتلك أراضى أو مشروعات فى الصحراء، وليست مرتبطة بالشبكة القومية، ويسعى إلى استبدال الديزل والسولار بالطاقة الشمسية.

وقال إن المحطات التى طلب العملاء تنفيذها ستساهم فى ري نحو 3500 فدان، و سيتم تنفيذ المشروعات بنظام الخلايا الفوتوفلطية، والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية، لافتاً إلى أن متوسط تكلفة إنشاء الكيلووات ساعة التى تنفذها الشركة يصل إلى 900 دولار.

وأشار إلى أن الحصول على تمويل من البنك الكويتي، يتطلب استيفاء المستندات القانونية للأرض، و توفير الضمانات مثل التوقيع على مديونية لصالح البنك، واستيفاء الكفالة الشخصية من المستفيدين من الأرض، والتوقيع على شيكات لكل قسط، ورهن عقارى بإجمالى قيمة القرض، أو الإبقاء على ملكية المحطة رهنا للبنك حتي سداد القرض.

وانتهت الشركة مؤخراً من تنفيذ 10 محطات طاقة شمسية أعلى محطات الوقود، بهدف تشغيلها بالطاقة الشمسية، وركبت محطات طاقة شمسية لإنارة المنازل، وتعمل «كايرو سولار» بالسوق المحلية منذ 2014 برأس مال 5 ملايين جنيه، وشارك فى تأسيسها عدد من المستثمرين.