توقيع بروتوكول تعاون ومذكرتي تفاهم في ختام أعمال اللجنة المصرية – الأذربيجانية



المال – خاص:



عقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، اليوم الخميس 22 فبراير 2018م، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعـاون الدولي عن الجانب المصري، وشاهين مصطفي ييف وزير الاقتصاد عن الجانب الأذربيجاني، بحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير تورال آنار أوغلي رضاييف سفــير جمهـورية أذربيجان لدى القاهرة.

وأكدت الوزيرة، فى كلمتها امام اللجنة، اهمية أن تكون اللجنة المشتركة بمثابة ركيزة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، وأن تحقق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات المصرية الأذربيجانية التي تمتد منذ عام 1991، كما تتزامن هذه الدورة مع مرور أكثر من 25 عاماً على استقلال جمهورية أذربيجان، واحتفالها باليوبيل الفضي لاستقلالها، مقدمة التهنئة لاذربيجان حكومة وشعباً بهذه المناسبة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه الاجتماعات تأتى في إطار حرص مصر على تعـزيـز العلاقـات الثنائيـة مـع جمهورية أذربيجان، ويتعين علينا أن نشيد بدعم أذربيجان لمصر، وإدراكاً من أذربيجان لأهمية الدور المصري في المنطقة العربية، وكون مصر مركزاً محورياً مهماً للاستقرار في الإقليم، وأنها تُـعَد شريكاً هاماً لأذربيجان.

واعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الأذرية فى مصر، داعية الجانب الاذربيجانى، إلى زيادة التعاون بين مصر فى قطاعات الطاقة والدواء والسياحة وزيادة الاستثمار في إقامة مشروعات سياحية مشتركة خاصة في شرم الشيخ.

وأشارت الوزيرة، إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لزيادة التعاون بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تلعب دوراً اقتصادياً هاماً في المنطقة العربية، فهي صاحبة أكبر قوة بشرية في العالم العربي، وتمتلك موارد علمية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على استضافة الاستثمارات وتنميتها ومساندتها، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي يشمل ضمانات الاستثمار، في إطار حرص مصر على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة، موضحة أن مصر تعمل فى الوقت الحالي على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة والتي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصادياً، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس وتنمية الساحل الشمالي الغربي، والعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، قدم وزير الاقتصاد الاذربيجانى، الشكر والتقدير للوزيرة على حسن الاستقبال والضيافة، مشيرا إلى أن اللجنة الحالية تكسب اهمية كبرى خاصة أن الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر مستقرة مما تسمح بزيادة التعاون بين البلدين.

وناقشت اللجنة، التعاون في مجالات الاستثمار، والطاقة، والزراعة، الري، الصحة والدواء، الاتصالات، السياحة، فضلاً عن مجالات التعاون المستمرة مثل: التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، الشباب والرياضة، والتآخي بين محافظتي القليوبية وأبشرون.

وفى إطار تنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وعلى هامش اجتماعات اللجنة المشتركة قام الجانب المصري بتقديم عرض عن مزايا وفرص الاستثمار في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الأذرية في مصر، و عرض ترويجي للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، و كذا عرض عن الاستثمار فى أذربيجان، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.

وفى ختام اللجنة، وقعت الوزيرة، بروتوكول اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفنى، مع وزير الاقتصاد الاذربيجانى.