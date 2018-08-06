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توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الأكاديمية العربية وهيئة قضايا الدولة

معتز محمودوقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى  -كلية القانون – ويمثلها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بروتوكول تعاون مشترك مع  مركز الدراسات القضائية والتدريب -هيئة قضايا الدولة ‏ - ويمثلها المستشار حسين عبده خليل حمزة. ويهتم البروتو
1:01 ص, الثلاثاء, 7 أغسطس 18 1:01 ص, الثلاثاء, 7 أغسطس 18

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معتز محمود

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى  -كلية القانون – ويمثلها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بروتوكول تعاون مشترك مع  مركز الدراسات القضائية والتدريب -هيئة قضايا الدولة ‏ – ويمثلها المستشار حسين عبده خليل حمزة. 

ويهتم البروتوكول بالتعاون العلمي والقانوني والثقافي فى مجالات الاهتمامات المشتركة بين ‏الطرفين بما يحقق أهداف كل منهما ، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية والمواثيق الدولية السارية. 

كما اتفق الطرفان من خلال البروتوكول على السعى  إلى تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية، ويتم التنسيق بينهما فى ‏تحديد مواعيدها ومدة كل منها وآلية تنفيذ تلك البرامج في حينها. 

كما يتعاون  الطرفان في إجراء البحوث والدراسات وإعداد أوراق العمل وذلك للإسهام فى تنمية الثقافة ‏القانونية، إلتزاماً بالمناهج العلمية المتعارف عليها ووفقاً للمعايير الدولية السارية ، ونشرها فى ‏المجلات والدوريات العلمية او الوسائط الالكترونية المناسبة ، مع مراعاة سرية تداول المعلومات ‏والوثائق وفق للقوانين واللوائح النافذة. 

فى الوقت نفسه ينص بروتوكول التعاون على إنتاج وتطوير المحتوي العلمى والثقافى والفكرى فى الأنشطة ذات الاهتمام ‏المشترك، ويتبادل الطرفان فيما بينهما الوثائق، محل الاهتمام المشترك ، وبصفة خاصة الدراسات ‏والبحوث والدوريات وذلك كله بمراعاة سرية تداول المعلومات والوثائق وفقاً للقوانين واللوائح ‏النافذة.‏ 

كما يتبادل الطرفان الدعوات لحضور الأنشطة العلمية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، والترويج ‏الإعلامى لمجالات عمل كل منهما فى تلك الانشطة. 

واتفق الطرفان بموجب البروتوكول على ان تشكل لجنة مشتركة من مركز الدراسات القضائية بقضايا الدولة وكلية االقانون بالقرية الذكية ‏للتنسيق بينهما فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذا البروتوكول وإقتراح البرامج والأنشطة ومختلف الفعاليات ‏اللازمة لذلك .‏

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