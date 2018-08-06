توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الأكاديمية العربية وهيئة قضايا الدولة

معتز محمود
وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى -كلية القانون – ويمثلها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بروتوكول تعاون مشترك مع مركز الدراسات القضائية والتدريب -هيئة قضايا الدولة – ويمثلها المستشار حسين عبده خليل حمزة.
ويهتم البروتوكول بالتعاون العلمي والقانوني والثقافي فى مجالات الاهتمامات المشتركة بين الطرفين بما يحقق أهداف كل منهما ، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية والمواثيق الدولية السارية.
كما اتفق الطرفان من خلال البروتوكول على السعى إلى تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية، ويتم التنسيق بينهما فى تحديد مواعيدها ومدة كل منها وآلية تنفيذ تلك البرامج في حينها.
كما يتعاون الطرفان في إجراء البحوث والدراسات وإعداد أوراق العمل وذلك للإسهام فى تنمية الثقافة القانونية، إلتزاماً بالمناهج العلمية المتعارف عليها ووفقاً للمعايير الدولية السارية ، ونشرها فى المجلات والدوريات العلمية او الوسائط الالكترونية المناسبة ، مع مراعاة سرية تداول المعلومات والوثائق وفق للقوانين واللوائح النافذة.
فى الوقت نفسه ينص بروتوكول التعاون على إنتاج وتطوير المحتوي العلمى والثقافى والفكرى فى الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ويتبادل الطرفان فيما بينهما الوثائق، محل الاهتمام المشترك ، وبصفة خاصة الدراسات والبحوث والدوريات وذلك كله بمراعاة سرية تداول المعلومات والوثائق وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
كما يتبادل الطرفان الدعوات لحضور الأنشطة العلمية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، والترويج الإعلامى لمجالات عمل كل منهما فى تلك الانشطة.
واتفق الطرفان بموجب البروتوكول على ان تشكل لجنة مشتركة من مركز الدراسات القضائية بقضايا الدولة وكلية االقانون بالقرية الذكية للتنسيق بينهما فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذا البروتوكول وإقتراح البرامج والأنشطة ومختلف الفعاليات اللازمة لذلك .